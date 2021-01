Si è da poco conclusa la registrazione di una nuova puntata di U&D, quella che Maria De Filippi ha condotto nel giorno del 71esimo compleanno di Gemma Galgani. Le anticipazioni che riporta Vicolo delle News, informano i telespettatori dell'ennesimo rinvio che ha subito la scelta di Davide: il ragazzo non riesce a decidersi tra Chiara e Beatrice, le corteggiatrici che ormai faticano ad accettare questa "ambigua" situazione. La dama torinese è stata festeggiata in studio con una torta a tema: per lei è anche arrivato un nuovo spasimante di nome Maurizio.

Davide ancora indeciso: nessuna scelta a U&D

I fan di U&D che aspettavano le anticipazioni della registrazione dl 19 gennaio nella speranza di leggere news sulla scelta di Davide, rimarranno delusi nell'apprendere che il percorso del pugliese non si è concluso neppure questa settimana. Donadei, infatti, continua a rimandare la decisione definitiva che prima o poi dovrà prendere tra Chiara e Beatrice, le due corteggiatrici che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere senza riuscire a capire chi vede meglio al suo fianco.

Gli spoiler della puntata che Maria De Filippi ha condotto oggi, fanno sapere che il tronista ha litigato con la Rabbi in camerino, mentre ha fatto una bella e lunga esterna con la sua "rivale".

Quando le sue spasimanti l'hanno spronato a finire l'avventura nel dating-show scegliendo una di loro, il ragazzo ha chiesto tempo perché prima vuole conoscere bene entrambe.

Riccardo e Roberta si dicono addio a U&D

È durato poco l'idillio tra due protagonisti del Trono Over: le anticipazioni della registrazione di U&D del 19 gennaio, infatti, informano i fan della decisione di Riccardo e Roberta di interrompere la loro conoscenza. Gli opinionisti hanno accusato il cavaliere di cercare solo dei pretesti per non lasciare il programma in coppia, ma lui è rimasto irremovibile nella scelta di proseguire da solo il percorso.

Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Gemma ha ricevuto sorprese sia belle che brutte: dopo aver spento le candeline su una torta con tre mummie sopra regalate da Tina Cipollari, la dama ha battibeccato a lungo con due suoi corteggiatori.

Su Maurizio, col quale la torinese ha vissuto un passionale flirt, è arrivata una segnalazione che lo vorrebbe legato ad una donna esterna al cast: lui ha negato tutto ed ha promesso che porterà le prove che lo discolperanno.

In realtà, la protagonista degli Over sta conoscendo altri due signori che hanno lo stesso nome del suo ex: la new entry, inoltre, ha dedicato una bella poesia alla Galgani.

Sophie bacia Matteo ma corre da Giorgio: caos a U&D

Tra le tante cose che successe in queste ore negli studi di U&D, spiccano le liti di Armando, prima con Aurora e poi con Maurizio; il napoletano, infatti, si è mostrato geloso di Nicole, la dama che sta frequentando da un po' e che "condivide" con Carlo.

Anche il percorso di Sophie alla ricerca dell'anima gemella ha subito un piccolo scossone: nel corso della registrazione del 19 gennaio, infatti, è stata mandata in onda l'esterna in cui la tronista si è lasciata andare ad un bacio passionale con Matteo (che il pubblico da casa non vedrà nel rispetto delle nome anti-Covid).

I bei momenti vissuti con il corteggiatore, però, la Codegoni li ha subito messi da parte quando Maria De Filippi le ha chiesto se aveva voglia di raggiungere Giorgio nel backstage per convincerlo a tornare. La ragazza, infatti, ha precisato che è giusto che tutti e due i giovani che le piacciano siano in studio, in modo che la scelta che sarà chiamata a fare a breve sia giusta e rispetti i sentimenti di tutti.