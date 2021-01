Chiara Ferragni ha postato su Instagram un video di una sua recente ecografia, in cui appare il volto della bambina che porta in grembo. La moglie di Fedez nel video si sente dire: "Guarda che bella che è". Qualche mese fa era stato il primogenito di Chiara e Fedez, il piccolo Leone Lucia (detto Leo) ad annunciare la dolce attesa della sua mamma. La famiglia "Ferragnez" è destinata dunque ad allargarsi con un fiocco rosa nei prossimi mesi. Nel breve filmato si sente Chiara Ferragni che si rivolge alla sua piccola salutandola e chiamandola "Baby Girl". L'imprenditrice ha inoltre messo un cuoricino all'immagine in 3D ritraente la bimba.

Si sente anche la voce di Fedez che si meraviglia della "faccia rilassata" della figlioletta. Chiara e Fedez hanno trascorso le feste di Natale in compagnia di Leone Lucia. La gravidanza di Ferragni è oramai alla 28esima settimana e, gradualmente, i tratti somatici della bambina acquistano sempre più chiarezza.

Chiara Ferragni: la sua bambina nascerà a fine inverno

In verità, già nel recente passato, durante i vari monitoraggi della gravidanza, Chiara Ferragni aveva mostrato il volto della sua bimba. Il visino della piccola sembra essere meno tondo rispetto al fratello maggiore Leo, ma il naso appare essere molto simile a quello del primogenito dei Ferragnez. Al momento il post Instagram di Chiara ha superato i 555.000 like. La "Baby Girl" dovrebbe nascere al termine della stagione invernale, proprio nel periodo in cui suo padre parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo.

Da ricordare come il rapper canterà nell'occasione assieme a Francesca Michielin. Al momento Chiara Ferragni non sembrerebbe aver palesato significativi problemi fisici, se non una stanchezza maggiore e un reflusso gastrico.

Chiara si è rivolta ai follower

Rivolgendosi ai follower, Chiara Ferragni ha dichiarato di essere alla 28esima settimana. Ha parlato anche della sua precedente gravidanza spiegando di avere avuto, mentre aspettava Leone, un problema alla placenta nel corso della 33esima settimana d'attesa, che l'ha costretta a riposarsi.

L'imprenditrice si è augurata che la stessa cosa non accada anche con la bambina che porta in grembo. Tuttavia, Chiara non sembra preoccuparsi più di tanto affermando che la sua situazione non cambierebbe molto dalla "vita in lockdown".

Ancora sconosciuto il nome della piccola

Chiara Ferragni ha fatto notare come la sua pancia sia diversa rispetto a quando attendeva Leo.

Lo ha fatto mostrando le foto di entrambe le gravidanze. Molti si domandano come sarà chiamata la piccola. Il nome del primogenito era già stato reso noto ai fan prima ancora che nascesse. Per la figlioletta, Chiara e Fedez mantengono per ora il massimo riserbo. La decisione potrebbe arrivare dopo che la piccola vedrà la luce.