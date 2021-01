Nima Benati è stata protagonista di un messaggio criptico su Instagram che avrebbe chiamato in causa alcuni personaggi del Grande Fratello Vip. La giovane influencer e fotografa tramite una stories ha spiegato che in questi mesi alcune persone hanno parlato male di lei, ma che in passato l'avrebbero cercata. Ha inoltre citato una famosa favola di Esopo spiegando come la volpe che non arriva all'uva dice che è acerba.

Le parole della fotografa

Nima Benati è una fotografa professionista e influencer. La giovane in passato è stata inserita anche nella rivista "Forbes" perché considerata tra i 100 giovani under 30 più influenti del mondo.

Nima su Instagram vanta di oltre 700 mila follower ed i suoi sostenitori sanno benissimo che è ricercatissima da molto brand di moda.

Tramite una stories di Instagram, Benati è stata protagonista di uno sfogo al vetriolo contro alcuni "vipponi" del Grande Fratello Vip. Nima senza giri di parole ha esordito: "Trovo affascinante che le persone in questi mesi hanno parlato male di me dentro la casa sono le stesse che per anni hanno provato ad avvicinarmi". La diretta interessata, senza fare alcun nome o riferimento, ha spiegato che è stata cercata per avere un book fotografico o una semplice amicizia. In alcuni casi, addirittura sarebbero avvenute entrambe le cose citate. Nima ha confidato ai suoi "seguaci" che queste persone dopo essere state rifiutate si sono indispettite.

Benati ha precisato che i suoi amici sono gli stessi da dieci anni a questa parte. Dunque, non ha bisogno di false amicizie solo per crescere di visibilità. La giovane ha anche spiegato che ci sono molte persone che ammira, ma che non hanno mai voluto avere niente a che fare con lei: "Non per questo smetto di ammirarle". Prima di concludere il suo messaggio, la fotografa ha ribadito che le persone dovrebbero essere a conoscenza che non si può sempre piacere a tutti.

Infine, ha lanciato un'ulteriore stoccata: "La volpe quando non arriva all'uva dice che è acerba".

L'ipotesi dei suoi sostenitori

Come ribadito Nima Benati si è scagliata contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, ma non ha fatto alcun nome specifico. I suoi sostenitori, però sono convinti che il post sia riferito a Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Per quanto riguarda il duo Lorenzini-Urtis, alcuni follower della Benati hanno fatto notare che i due coinquilini hanno criticato l'influencer per il suo aspetto fisico. Dal momento che sul web non è presente alcun video che testimoni le ipotesi dei fan di Nima Benati, è giusto dire che si tratti solamente di supposizioni.