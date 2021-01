Al Paradiso inizia una nuova settimana con le puntate che andranno in onda dall'1 al 5 febbraio 2020. L'attenzione sarà focalizzata sulla coppia "clandestina" formata da Clelia e Luciano. I due hanno scoperto da poco che Clelia è in dolce attesa ma la loro felicità verrà messa in pericolo. Lentamente inizieranno a girare delle strane voci sul conto della capocommessa. Sarà (probabilmente) Maria Grazia Vettorazzo che nel pieno della notte farà attaccare dei manifesti per infangare la reputazione di Clelia e del ragioniere. La capocommessa alla luce del brutto episodio prenderà la decisione di fuggire.

Maria Grazia Vettorazzo mostra il suo disappunto sulla gravidanza di Clelia

Nel corso dei nuovi episodi Silvia verrà a conoscenza della gravidanza di Clelia e per questo motivo la zia Ernesta insisterà affinché il marito della nipote torni ad abitare in famiglia per salvare almeno le apparenze. Sia la capocommessa che il ragioniere però non sapranno che, molto presto, ci sarà qualcuno pronto a sollevare un polverone. Sarà Maria Grazia Vettorazzo, la mamma di un compagno di scuola di Carletto, che una volta scoperto che Calligaris è incinta, non vedrà l'ora di infamare la sua reputazione. Cosimo nel frattempo verrà a sapere che, grazie a Federico, al quale è molto legato, Umberto Guarnieri deciderà di tornare sui suoi passi sull'accordo lasciato in sospeso con Arturo.

Gabriella, invece, deciderà di mostrare il suo abito da sposa alle Veneri. La pressione su Clelia si farà sempre più pesante, la capocommessa verrà rimproverata da Silvia per aver diffuso la notizia della gravidanza. Calligaris così prenderà una scelta che le costerà un prezzo molto alto.

Silvia e Zia Ernesta si attivano per aiutare Clelia a fuggire

Durante le nuove puntate Clelia prenderà la decisione di partire, lasciare Milano e i suoi affetti.

Ad appoggiare la sua scelta saranno Silvia e la zia Ernesta. Le Veneri nel frattempo non potranno non notare il malumore di Calligaris e penseranno che la causa possa essere Carletto, con qualche problemino a scuola. Le ragazze prenderanno a cuore la situazione e faranno un regalo al bambino. Luciano invece sarà turbato per la faccenda e non vorrà che la sua amata parta, probabilmente per sempre.

Per questo cercherà in tutti i modi di tranquillizzarla e solo così Clelia inizierà ad avere qualche ripensamento sulla sua fuga. La situazione precipiterà quando durante la notte uno sconosciuto si divertirà ad appendere dei fogli con delle strane scritte sulle vetrine esterne del Paradiso. Questi manifesti hanno lo scopo di infangare la reputazione di Clelia e Luciano. La coppia sarà sconvolta e i due sospetteranno che sia opera di Maria Grazia Vettorazzo, per questo il ragioniere deciderà di affrontare la donna. Calligaris non avrà scelta: sarà pronta per scappare la sera stessa con suo figlio Carletto. Le anticipazioni però rivelano che, proprio quando starà per lasciare Milano, succederà qualcosa di inaspettato grazie a Silvia.