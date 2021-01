Tra le protagoniste di questo Grande Fratello Vip 5 vi è sicuramente la bella Giulia Salemi. Entrata in corso d'opera, la giovane influencer è riuscita a conquistare un ruolo di spicco all'interno della casa più spiata d'Italia, facendo parlare di sé per la sua storia d'amore nata con Pierpaolo Pretelli. In queste ultime ore, però, è tornato alla ribalta un ex fidanzato di Giulia: trattasi di Abraham che ha condiviso con Salemi un'esperienza in un reality show, il quale ha fatto sapere sui social di essere pronto a riconquistarla.

Giulia Salemi nel mirino del suo ex fidanzato: vorrebbe riconquistarla

Nel dettaglio, Abraham e Giulia hanno partecipato assieme al reality MTV Super Shore e in quell'occasione tra di loro ci fu un flirt.

Ebbene, sul suo profilo Instagram, Abraham ha condiviso una stories in cui annuncia una sua intervista ad un settimanale in cui parla del suo rapporto con Giulia Salemi e ammette che sarebbe pronto anche a riconquistarla.

Un ritorno che potrebbe spiazzare Salemi anche se, mamma Fariba, qualche tempo fa aveva già smentito la veridicità di questo rapporto tra sua figlia e Abraham.

La mamma di Giulia Salemi smentisce la relazione con Abraham

La madre di Salemi, infatti, specificò che si trattava di un flirt messo a punto ai fini della trasmissione. "Si vede che è tutto finto" dichiarò Fariba a proposito della relazione con Abraham.

Cosa succederà a questo punto? Abraham si presenterà al Grande Fratello Vip per avere un confronto con Giulia e provare così a riconquistare il suo cuore, a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro presunta relazione?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, va detto che in questi giorni la relazione tra Giulia e Pierpaolo Pretelli è cresciuta sempre più.

Pierpaolo e Giulia: nella casa del GF Vip pensano al futuro insieme dopo il reality

I due passano molto del loro tempo assieme e cominciano a pensare anche al futuro una volta usciti dalla casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore, Giulia si è nuovamente dichiarata a Pierpalo, ammettendo che in questi anni non ha mai trovato nessun uomo come lui da poter avere al suo fianco e ha ammesso di essere fiduciosa per quello che succederà una volta terminato il GF Vip.

"Se mi sono lasciato andare è perché abbiamo tante cose in comune" ha ammesso Pierpaolo che ha subito tranquillizzato Salemi, aggiungendo di essersi reso conto che Giulia ha capito che suo figlio sarà sempre al primo posto nella scala della sua vita.

"Per me mio figlio è tutto e sento che tu lo capisci" ha dichiarato Pretelli il quale ha poi aggiunto che in questo momento sente il bisogno di sentirsi importante per qualcun altro.