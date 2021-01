Allarme ascolti per la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman in prima serata. Dopo gli ottimi risultati registrati per tutta l'estate e anche in autunno in daytime, Mediaset ha scelto di promuovere i restanti episodi della serie in prime time, ma la scelta non si sta rivelando azzeccatissima. Dopo un buon esordio con circa due milioni e mezzo di spettatori, la serie è crollata nella puntata del 14 gennaio, al punto da far ipotizzare una possibile sospensione dalla prima serata e un ritorno in daytime.

Crollano gli ascolti di DayDreamer in prima serata

Nel dettaglio, gli ascolti della puntata serale di DayDreamer di questo giovedì sera sono stati particolarmente deludenti.

La serie, infatti, ha registrato 1.967.000 spettatori, con uno share del 9,2%, nonostante la messa in onda fino a tarda notte.

Un dato decisamente allarmante per la prima serata di Canale 5, tenendo conto che nella stessa fascia oraria il talk show Diritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 ha attirato l'attenzione di 1.393.000 spettatori e il 7,2% di share.

Insomma, Can Yaman non è riuscito a confermare gli ottimi ascolti registrati da DayDreamer durante la stagione estiva e addirittura nel giro di una settimana ha perso più di mezzo milione di spettatori in prima serata.

Mediaset potrebbe cancellare DayDreamer dalla prima serata

La serie turca è stata nettamente battuta dalla fiction Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci che in prime time ha ottenuto un ascolto netto di 5.515.000 spettatori e 22.14% di share.

E così, dopo la sonora sconfitta e il crollo di ascolti di DayDreamer, si vocifera che in casa Mediaset stiano prendendo in considerazione l'ipotesi di sospendere la serie in prima serata.

Voci di corridoio raccontano che l'allarmante 9% della serata del 14 gennaio potrebbe indurre i vertici Mediaset a procedere con la cancellazione nello slot serale, ma i fan non verrebbero assolutamente vietati della visione delle restanti puntate di DayDreamer.

La serie DayDreamer potrebbe ritornare anche in daytime

Nel caso in cui si procedesse con la reale sospensione dalla prima serata (la cui messa in onda è prevista a primavera inoltrata), la serie con Can Yaman potrebbe ritornare a essere trasmessa in daytime.

In tal caso potrebbe prendere il posto della soap Il Segreto, che si sta avviando verso il finale di sempre, oppure potrebbe ritornare in onda nel weekend, magari di domenica pomeriggio, prima di Domenica Live condotto dalla d'Urso.

Quale sarà la scelta finale Mediaset?