Da lunedì 25 gennaio l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno ritorna in onda tutti i giorni su Canale 5.

Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 rivelano che ci saranno dei colpi di scena interessanti legati alla coppia composta da Sanem e Can: il fotografo, infatti, compirà una vera e propria pazzia, "sequestrando" la sua amata e portandola in un posto dove finalmente potranno stare un po' insieme e cercare di rimettere in sesto i cocci della loro tormentata storia d'amore.

Sanem viene 'sequestrata' da Can: anticipazioni DayDreamer 25-29 gennaio

Nel dettaglio, infatti, Can deciderà di "sequestrare" la sua amata e di portarla in una casa su una montagna innevata con lo scopo di poter costruire di nuovo un dialogo con lei.

Peccato, però, che Sanem non tolleri tale "costrizione" e appena avrà l'occasione deciderà di scappare via.

La ragazza si metterà in sella a una motoslitta e proverà la fuga, ma essa non durerà moltissimo perché finirà la benzina. A quel punto Can si metterà sulle tracce della sua amata e riuscirà finalmente a ritrovarla: i due troveranno una casetta dove poter trascorrere la notte.

Questa sarà l'occasione giusta per passare del tempo insieme e cercare di ricostruire un rapporto pacifico. Ma i colpi di scena non mancheranno: le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer dal 25 al 29 gennaio, infatti, rivelano che i due riceveranno delle telefonate rispettivsamente da Polen e Yigit.

Can decide di non partire più per i Balcani

Polen tenterà di convincere Can a tornare di nuovo in ufficio, mentre l'editore proporrà a Sanem di trascorrere qualche giorno fuori città per una trasferta di lavoro.

Intanto, una volta terminati gli impegni sul set fotografico per il nuovo libro di Polen, il fotografo le annuncerà che non intende più partire con lei per i Balcani. Can, quindi, ha cambiato idea e deciderà di restare a Istanbul.

La stessa cosa farà anche Sanem, la quale deciderà di disdire l'impegno di lavoro che aveva preso in precedenza con Yigit.

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer in onda fino al 29 gennaio 2021 rivelano che, a quel punto, Can e Sanem passeranno la serata insieme al rifugio.

Can deluso da Sanem: anticipazioni DayDreamer fino al 29 gennaio

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto: i due trascorreranno dei momenti di felicità assieme, ma poi Can scoprirà che Sanem intende portare avanti la collaborazione con Yigit e non la prenderà benissimo.

Intanto Osman è diventato ormai l'idolo delle sue fan, che lo acclamano e lo supportano: a tal proposito Deren metterà in guardia Leyla sulle ripercussioni negative che ciò potrebbe avere sulla loro relazione sentimentale.