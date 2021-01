Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno entrata nel cuore dei telespettatori italiani dallo scorso giugno 2020.

Nella puntata in onda sul piccolo schermo il 21 gennaio 2021 dalle ore 21:20 circa, Can Divit dopo aver avuto un nuovo battibecco con Sanem Aydin vorrà lasciare Istanbul con la sua ex fidanzata Polen.

Sia l’aspirante scrittrice che la sorella Leyla, invece, dopo essersi licenziate dalla Fikri Harika cominceranno a lavorare per l’editore Yigit.

DayDreamer, spoiler del 21 gennaio: CeyCey furioso, Yigit contento

Gli spoiler dell’episodio della soap opera che i fan avranno modo di seguire giovedì 21 gennaio 2021 sempre in prima serata, CeyCey vorrà far tornare Can e Sanem insieme con un rimedio estremo.

Per riuscire nel suo intento il dipendente della Fikri Harika deciderà di tendere una sorta di trappola amorosa al fotografo e all’aspirante scrittrice, visto che li farà rimanere rinchiusi in una cella frigorifera servendosi della complicità di Ayhan e Deren. CeyCey crederà che grazie all'escamotage il suo capo e la sorella di Leyla si riavvicineranno, scoprendosi ancora più innamorati. Purtroppo accadrà il contrario, poiché Sanem e Can si allontaneranno ulteriormente: addirittura i due saranno determinati a dirsi addio in modo definitivo. Il fotografo vorrà trasferirsi nei Balcani accettando quindi la proposta di lavoro della sua ex fidanzata Polen, invece Sanem dopo essersi licenziata dall’agenzia dei Divit comincerà a lavorare per la casa editrice di Yigit.

CeyCey dopo aver visto Can e Sanem prendere delle strade diverse avrà una crisi di nervi, che costringerà Guliz a farlo uscire dall’ufficio del fotografo. In seguito i due avranno l’ennesimo scontro, ma questa volta in presenza di tutti i colleghi della Fikri Harika. A questo punto Sanem non ci penserà due volte a prendere tutte le sue cose e a raggiungere Yigit: quest’ultimo accoglierà calorosamente la fanciulla e dimostrerà di essere molto contento di averla assunta.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Leyla litiga con Emre, Sanem e Can si pensano a vicenda

Intanto anche Leyla darà le dimissioni all’azienda dei Divit dopo aver litigato con Emre. Nel contempo Huma esulterà di felicità non appena saprà che le due sorelle Aydin non lavoreranno più nella sua azienda. Polen invece preparerà la sua partenza con Can e il suo libro di cucina, che sarà pubblicato dalla casa editrice di suo fratello Yigit, datore di lavoro di Leyla e Sanem.

Quest’ultima non avrà altra scelta che collaborare con Can, il quale avrà la direzione artistica del progetto di Polen.

Intanto Aysun e la socia Mevkibe saranno sempre più prese dal loro negozio biologico, mentre Muzaffer farà fatica a nascondere la delusione dopo essere stato estromesso dall’attività.

Leyla non si mostrerà per niente entusiasta quando Osman le mostrerà un appartamento in cui potranno andare a vivere dopo il loro imminente matrimonio. Yigit consiglierà a Sanem di iniziare a scrivere il suo romanzo, ricordandole che verrà pubblicato a breve.

CeyCey riceverà una telefonata da sua nonna, che sarà desiderosa di conoscere la sua fidanzata. Intanto Sanem, anche se si dedicherà al suo romanzo, non riuscirà a non pensare a Can. Anche quest’ultimo avrà la mente occupata dai momenti passati con la sua ex dipendente: a un certo punto i due si telefoneranno a vicenda nello stesso istante trovando però il numero dell’altro occupato.

Can rimane sbalordito, Leyla si rifiuta di baciare Osman

Sanem e il fotografo - quando la linea telefonica prenderà - fingeranno di aver superato la rottura e di non provare più alcuna gelosia. L’aspirante scrittrice, indispettita dallo strano atteggiamento di Can, il giorno seguente si recherà alla Fikri Harika con la scusa di dover recuperare degli oggetti dimenticati: quest’ultimo rimarrà senza parole quando vedrà la fanciulla entrare nel suo ufficio con un abito piuttosto sensuale.

Infine Sanem - quando sua sorella Leyla le confesserà di aver rifiutato un bacio di Osman - le consiglierà di essere più sincera con sé stessa, e ad ammettere una volta per tutte di provare soltanto amicizia per il suo promesso sposo.