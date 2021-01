Proseguono le avventure di Can e Sanem: i protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno non sono più una coppia, ma continuano a punzecchiarsi poiché è evidente a tutti che i loro sentimenti reciproci non si sono spenti. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 21 gennaio, il piano di CeyCey per farli riappacificare fallisce e a gioirne è Yigit. Il fratello di Polen accoglierà nella sua agenzia sia Sanem che la sorella Leyla, la quale deciderà di lasciare il lavoro dopo l'ennesima lite con Emre.

Il piano di CeyCey fallisce: Can e Sanem in rotta

Can e Sanem hanno deciso di separare le loro strade: la nuova puntata che andrà in onda giovedì 21 gennaio su Canale 5, vedrà i due giovani intenti a cercare di costruire un nuovo futuro lavorativo separati.

CeyCey con tutti gli amici dell'agenzia cercherà di mettere a punto un piano per far riavvicinare Can e Sanem. Il ragazzo li chiuderà dentro una cella frigorifera, ma il suo sogno di vederli di nuovo vicini fallirà miseramente. Infatti, la coppia uscirà dalla ''reclusione forzata'' ancora più divisa. Mentre CeyCey dovrà fronteggiare una nuova crisi di nervi, Can e Sanem litigheranno davanti a tutti i colleghi e lei lascerà l'ufficio recandosi da Yigit che ne sarà felice.

Anche Leyla, dopo l'ennesima lite con Emre si licenzierà e si recherà anche lei a lavorare presso il fratello di Polen, per la felicità di Huma. Mentre si preparerà per partire per i Balcani, Can prenderà il ruolo di direttore artistico per il libro della sua ex fidanzata trovandosi di fatto a lavorare gomito a gomito con Sanem.

Leyla, oltre ad abituarsi al nuovo lavoro, si troverà in difficoltà anche nella vita privata: Osman le proporrà di vedere una nuova casa in vista delle loro nozze, ma lei sarà distratta e si rifiuterà perfino di baciare il futuro marito.

Sanem provocante nell'ufficio del suo ex

Can e Sanem si allontanerà, ma dopo alcuni giorni in cui non si vedranno entrambi faranno una chiamata allo stesso tempo trovando il telefono dell’altro occupato.

Quando Sanem raggiungerà il suo ex telefonicamente, entrambi negheranno di stare male per la fine della loro storia e fingeranno di stare bene. Frattanto al negozio biologico, Aysun prenderà il posto del figlio, lasciando Muzaffer molto scontento. Anche CeyCey dovrà fare i conti con la richiesta della nonna paterna che vuole conoscere la sua fidanzata.

Dopo aver cercato di far ragionare la sorella circa il suo futuro con Osman che in realtà lei non ama, Sanem si recherà in ufficio da Can con la scusa di prendere alcuni effetti personali e si vestirà in maniera molto provocante. Can non potrà restare indifferente alla visione della ragazza che ancora ama.