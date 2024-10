Le puntate di Beautiful che andranno in onda dal 4 al 9 novembre saranno dedicate alla trasferta del cast della soap americana a Roma: la Forrester Creations si troverà nella Capitale per la presentazione della Hope for the Future. Durante il viaggio verso la città, il rapporto tra Thomas e Hope si farà sempre più stretto, mentre Brooke cercherà di usare tutto il suo romanticismo per far leva sui sentimenti di Ridge.

Hope discute con Liam prima di partire per Roma

Deacon incoraggerà Hope prima della partenza per Roma. Nel frattempo, negli uffici della Forrester Creations, Eric e R.J.

stuzzicheranno Ridge, ricordandogli che presto si troverà a Roma, una delle città più romantiche del mondo, insieme a Brooke. Rimasto solo con il figlio, però, lo stilista cercherà di smorzare l'entusiasmo, affermando che non vede all'orizzonte possibile un ritorno con Brooke.

Taylor, triste per sapere che Ridge e Brooke passeranno del tempo insieme, dirà all'ex amica che forse sarebbe il caso che partissero tutti insieme, ma Brooke boccerà l'idea e, inoltre, farà presente che userà il viaggio per riavvicinarsi a Ridge. Taylor, dopo essersi complimentata con Thomas per il lavoro svolto, verrà rassicurata da Ridge, che le confiderà tutti i rimpianti per come si è comportato con lei e con Brooke in passato.

Di quest'ultima, però, non potrà non ricordare quanto è stata importante per l'azienda di famiglia.

Mentre Brooke parlerà della situazione che si è creata con Ridge con le sue sorelle, Hope continuerà a fantasticare su Thomas. Liam le chiederà di non partire per Roma, ma lei, dopo una discussione, raggiungerà la delegazione della Forrester, che si troverà già sul jet.

Anche Thomas si unirà a loro.

A bordo dell'aereo, Hope rassicurerà la madre sul suo matrimonio con Liam, ma Steffy noterà gli sguardi complici che si scambierà con il fratello. Mentre Carter cercherà di tenere alto il morale dei partecipanti al viaggio, Deacon a Il Giardino proverà a rassicurare Liam circa i sentimenti che Hope prova per lui.

Intanto, Hope sentirà per Thomas un'attrazione molto. Anche Ridge e Brooke tenteranno un riavvicinamento, ma saranno prudenti, vista la presenza dei figli.

Liam decide di fare una sorpresa alla moglie

Nella palestra sulla terrazza della Forrester, Liam e Finn scherzeranno per il successo che R.J. riscuoterà con le ragazze, ma la preoccupazione di Liam per il viaggio della moglie non diminuirà. Finn proporrà a Liam di raggiungere Hope a Roma per farle una sorpresa. Alla fine Liam deciderà di partire.

Brooke, in vista dell'atterraggio, stuzzicherà ancora Ridge, mentre Thomas si congratulerà con Carter per aver ottenuto i permessi per scattare in Piazza Navona le foto per la Hope for the Future. La gioia per l'arrivo a Roma coinvolgerà tutti mentre, sotto l'occhio vigile di Steffy, il rapporto tra Hope e Thomas si intensificherà sempre di più.

I post ironici su Liam

In attesa di vedere le puntate girate a Roma, su X spopolano i post che ironizzano sulla posizione di Liam, il quale presto dovrà affrontare il tradimento della moglie. "Liam tra poco rinascerà cervo a primavera", scrive un utente richiamando la canzone di Riccardo Cocciante.

Il bacio e l'avvicinamento tra Hope Thomas è sempre più vicino e il viaggio a Roma porterà ai fan di Beautiful molte novità.