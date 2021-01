Proseguono le avventure di Can e Sanem: promossa in prima serata, DayDreamer - Le ali del sogno appassiona sempre di più i telespettatori. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia si concentrano sul rapporto tra Can e sua madre Huma, connotato da sempre da una forte ostilità. Nel suo intento di far uscire allo scoperto Yigit, il maggiore dei fratelli Divit deciderà d'ingaggiare un investigatore privato. Non passerà molto tempo prima che l'uomo di fiducia di Can scopra che l'editore complotta segretamente proprio con Huma.

Huma complotta con Yigit alle spalle di Can

Le trame della prossime puntate di DayDreamer saranno ricche di colpi di scena.

Il piano di Can di portare alla luce i sordidi piani di Yigit inizialmente fallirà. Huma interverrà per far sapere al fratello di Polen che nel capanno del figlio maggiore non vi è mai stato un circuito di videosorveglianza: nessuno potrà mai sapere che il manoscritto di Sanem è stato bruciato proprio da lui un anno prima. Per tale ragione Yigit si spingerà perfino a chiedere alla scrittrice di sposarla.

Di fronte a tale avvenimento, Can deciderà di assumere un investigatore privato che segua continuamente Yigit, affinché lui possa scoprire chi gli protegge le spalle e gli offre informazioni tanto preziose. L'uomo inizierà a stare alle calcagna dell'editore e lo fotograferà in compagnia di una donna mentre si trova al bar. L'investigatore non capirà di chi si tratta, ma la donna in questione sarà proprio Huma.

Can chiede spiegazioni alla madre

Passerà pochissimo tempo prima che l'investigatore riconosca nella madre di Can la donna che complottava in un locale con Yigit. Informato del fatto, il maggiore dei fratelli Divit prenderà in mano la situazione e affronterà immediatamente Huma. La donna per evitare che il figlio abbia una nuova ragione per andarle contro inventerà una serie di bugie.

La mamma del fotografo dirà di aver stretto amicizia con Yigit quando lui un anno prima era fuggito via dalla Turchia, dopo la lite che aveva provocato un danno fisico all'editore.

Inoltre,Huma affermerà di non aver mai potuto abbandonare Yigit per via di una promessa fatta a Polen, che le aveva chiesto di non lasciare mai da solo il fratello. Can sembrerà credere, seppure con qualche titubanza, alle parole della madre, ma preciserà che non gradirà per nulla che sua madre abbia un qualsiasi tipo di rapporto con il suo "nemico".

Huma sembrerà cavarsela grazie alle sue capacità oratorie, ma la donna dovrà fare i conti con il comportamento di Yigit, che diventerà sempre più pericoloso e fuori controllo.