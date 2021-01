Non c'è pace per la programmazione in prima serata della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman. In questi giorni in casa Mediaset si è parlato a lungo del futuro della serie dopo dei risultati d'ascolti non proprio brillanti registrati nel corso di queste settimane nella prestigiosa fascia oraria serale. La soap, infatti, dopo un buon esordio ha perso spettatori fino a crollare sotto la soglia dei 2 milioni di affezionati. Numeri che avevano spinto Mediaset a cancellarla dalla prima serata del 21 gennaio, salvo poi ripensarci ma al momento per giovedì 28 gennaio non è previsto un nuovo appuntamento con Can Yaman su Canale 5.

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer

Nel dettaglio, complici gli ascolti decisamente bassi registrati da DayDreamer la scorsa settimana, con una media che si era fermata ad 1.9 milioni di spettatori e appena il 9% di share, Mediaset aveva scelto di cancellarla dalla programmazione serale del 21 gennaio, sostituendola con il film L'ora legale con Ficarra e Picone.

Una decisione che, tuttavia, è mutata all'ultimo momento dato che ci hanno ripensato e hanno scelto di continuare a tenere la serie turca con Can Yaman in prime time.

Così il 21 gennaio ci sarà spazio per una nuova puntata serale di DayDreamer - Le ali del sogno a partire dalle ore 21:30 circa ma la settimana successiva, non c'è più spazio per la serie.

Il 28 gennaio non c'è traccia di DayDreamer su Canale 5

La programmazione di Canale 5 per la serata del 28 gennaio, infatti, prevede che ci sarà un altro cambio palinsesto e, per il momento, DayDreamer non è previsto.

Giovedì prossimo, al termine della consueta puntata di Striscia la notizia, è prevista la messa in onda del film "La signora dello zoo di Varsavia" che occuperà la fascia del prime time, al posto della serie turca.

E che fine fanno allora gli episodi inediti della coppia composta da Can e Sanem? Al momento non si sa ancora quello che sarà il futuro di questa bistrattata serie televisiva turca che, nel corso degli ultimi mesi, è stata soggetta a diversi cambi di programmazione.

Non c'è pace per la programmazione di DayDreamer

Prima la sospensione in daytime per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, poi il trasferimento al sabato pomeriggio, in seguito la decisione di trasmetterla di domenica pomeriggio fino ad arrivare alla messa in onda in prime time.

Adesso, però, anche quella sembra non essere più certa dato che per la serata del 28 gennaio la nuova puntata di DayDreamer è sparita dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Cosa succederà a questo punto? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso.