DayDreamer sospesa ufficialmente dalla prima serata di Canale 5. Come vi avevamo annunciato in anteprima il 15 gennaio, in casa Mediaset sono rimasti tutti sorpresi negativamente dai risultati d'ascolto molto bassi registrati dalla seconda puntata serale della Serie TV con Can Yaman, che lo scorso giovedì ha registrato una media del 9% di share nonostante le tre ore di messa in onda. Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a rimodulare il palinsesto della prossima settimana e a procedere con la cancellazione della serie dalla prestigiosa fascia del prime time.

Cambia la programmazione di DayDreamer: la serie sospesa dalla prima serata

Come confermato in queste ore dalla Guida Tv Mediaset, a partire dal prossimo giovedì 21 gennaio 2021, la prima serata non sarà più occupata dai tre episodi inediti della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che lascerà spazio alla messa in onda di alcuni film.

Una scelta dettata soprattutto dai risultati d'ascolto insoddisfacenti della puntata di giovedì 14 gennaio, quando gli spettatori che hanno seguito le nuove avventure di Can e Sanem in prime time sono stati meno di 2 milioni e lo share non è riuscito a superare la soglia del 9%.

Can Yaman, la sua serie DayDreamer sparisce dal palinsesto di Canale 5

Numeri che hanno permesso alla fiction Che Dio ci aiuti 6 di avere la meglio a "mani basse" nella sfida degli ascolti del prime time, con un ascolto netto di oltre 5,5 milioni di fedelissimi e uno share che ha superato la soglia del 22%.

E così, per il momento DayDreamer risulta cancellata dalla prima serata della prossima settimana di Canale 5 e la serie con Can Yaman non compare in altre fasce del palinsesto.

Non c'è traccia, quindi, nella programmazione Mediaset delle restanti puntate della serie che ha debuttato questa estate in daytime, registrando risultati d'ascolto pazzeschi con picchi di oltre il 24% di share.

Scoppia la passione tra Can Yaman e Diletta Leotta

Cosa succederà a questo punto? DayDreamer ritornerà tra qualche settimana in daytime magari nuovamente nel weekend di Canale 5 come è già successo nella prima parte della stagione televisiva autunnale?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Intanto Can Yaman in queste ore è al centro del gossip per via del suo flirt in corso con la bella conduttrice Diletta Leotta. I due sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti mentre si scambiavano effusioni e coccole in pubblico.

A quanto pare tra i due sarebbe "vero amore" al punto che Can ha risposto infastidito alle fan che osavano mettere in dubbio il loro sentimento e ha scelto di disattivare il suo account Twitter, per evitare di leggere continue critiche.