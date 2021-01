DayDreamer - Le ali del sogno è tornata in onda in daytime su Canale 5, ma in queste ore sono tantissimi i fan che hanno protestano contro il trattamento riservato da Mediaset alla serie turca che vede protagonista Can Yaman. Dopo la sospensione della soap Il Segreto per i bassi ascolti registrati nel corso delle ultime settimane, si è optato per la messa in onda della serie con Can Yaman in daytime, nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17:15 circa. Peccato, però, che i 35 minuti riservati alla serie non hanno reso felici i fan, che hanno dovuto fare i conti con un bel po' di interruzioni pubblicitarie.

Polemica social contro la durata di DayDreamer

Nel dettaglio, infatti, la durata complessiva dell'episodio di DayDreamer trasmesso oggi nel daytime di Canale 5 è stata decisamente inferiore rispetto a quella che si aspettavano i fan.

In particolar modo, a "disturbare" le avventure della coppia Can-Sanem ci sono stati i consueti spot pubblicitari che vanno in onda sulle reti Mediaset ma anche un promo extralarge con le anticipazioni della puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso.

E, questo lunedì pomeriggio, il promo di Pomeriggio 5 ha leggermente sforato nella sua durata complessiva, arrivando a toccare i 7 minuti, seguito poi da altri 4 minuti di spot pubblicitario.

"Vergogna" scrivono i fan della serie con Can Yaman sui social

Una scelta, quella di Mediaset nei confronti di DayDreamer - Le ali del sogno, che ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei fan che si sono lamentati sui social. In molti hanno bocciato questo trattamento riservato dall'azienda nei confronti di questo prodotto di importazione turca con Can Yaman che in estate ha permesso alla rete ammiraglia del Biscione di registrare dei risultati d'ascolto eccezionali.

"E' imbarazzante ricominciare dopo 11 minuti. Vergogna" ha scritto un utente che stava seguendo la puntata di DayDreamer su Canale 5. E poi ancora c'è chi scrive che quella di trasmettere la serie in daytime sarebbe solo una "presa in giro".

Il martedì sera doppio appuntamento con DayDreamer: daytime e prime time

Insomma, i fan della serie non sembrano essere per nulla contenti di questo trattamento ma, per fortuna, Mediaset ha scelto di continuare a programmare la serie anche in prime time.

Da questa settimana, però, l'appuntamento speciale con ben tre episodi di fila non sarà più trasmesso di giovedì bensì di martedì.

Il 26 gennaio, quindi, oltre alla puntata mini in daytime al termine del daytime del Grande Fratello Vip 5, ci sarà anche lo speciale in prima serata, in programma dalle ore 21:30 circa, durante il quale si assisterà al "rapimento" messo in atto di Can nei confronti della sua amata Sanem per passare del tempo, da solo, con lei.