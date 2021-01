Nella settimana che va dall'1 al 5 febbraio 2021 andranno in onda le nuove puntate di DayDreamer. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che durante la presentazione del libro di Polen, la mamma di Can farà di tutto per offendere Sanem. La donna sarà contraria alla relazione tra la ragazza e il figlio e per allontanarla esalterà le doti di Polen ma Can non glielo permetterà. In vista del compleanno di Can, Samem, oltre a preparare un regalo, organizzerà una sorpresa con l'aiuto di Yigit ma Can noterà degli atteggiamenti di Sanem e inizierà a ingelosirsi.

Huma offende Sanem esaltando le doti di Polen

Durante i nuovi episodi di DayDreamer, l'amore tra Sanem e Can verrà messo a dura prova da parte di Huma. La donna, infatti, si mostrerà contraria alla loro relazione in quanto penserà che la famiglia di Sanem non appartenga ad un ceto sociale elevato, come vorrebbe per il figlio. Successivamente per Polen arriverà il momento di presentare il suo libro e dinanzi alla stampa la signora Divit Erdamar cercherà in tutti i modi di metterà in difficoltà Sanem riempiendo di complimenti Polen. La donna esalterà Ponen sia a livello professionale che estetico. Huma però verrà interrotta da Can che, molto deciso, non gli permetterà di continuare ad offendere Sanem. Nel frattempo, Ceycey deciderà di dire tutta la verità a Ayhan.

Cengiz confesserà che voleva organizzare delle finte nozze con lei soltanto per vestirsi da sposi e fare qualche foto per far felice sua nonna che stava per perdere la vita. La ragazza si sentirà presa in giro e deciderà di lasciarlo ma Ceycey capirà di non poter vivere senza di lei: con l'aiuto di Sanem farà di tutto per riconquistarla.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem organizza una sorpresa a Can

Nel corso dei nuovi episodi che verranno trasmessi dall'1 al 5 febbraio 2021 si assisterà alla presentazione del libro di Polen. Tempestato di domande da parte di giornalisti, Can rederà ufficiale la relazione con Sanem. Intanto Polen dedicherà il suo libro proprio a Can e in vista del suo compleanno gli regala una copia del manoscritto.

Contemporaneamente, anche Sanem si attiverà per preparare il suo regalo. La ragazza realizzerà un album contenente tutti gli scatti e gli oggetti che hanno rappresentato in sintesi la loro storia d'amore. Successivamente Ceycey, rammaricato per quanto successo con Ayhan, si recherà nella sua macelleria per cercare di recuperare il loro rapporto. A quel punto il ragazzo si farà scappare di essere lui Yusuf, l'irreale cliente che la ragazza pensa di avere. Durante gli episodi Leyla ed Emre tenteranno di riavvicinarsi ma la presenza di Melis, la nuova assistente di Emre, renderà la situazione complessa. La ragazza, intanto, non riuscirà a rivelare a sua mamma della fine della relazione con Osman. Sanem, nel frattempo, cercherà di organizzare una sorpresa a Can con la collaborazione di Yigit, ma alcuni atteggiamenti della ragazza scateneranno una forte gelosia di Can.