Non c'è pace per la soap opera DayDreamer e le anticipazioni di queste ore rivelano che la serie turca con Can Yaman subirà un altro cambio di programmazione. Dopo gli ascolti non proprio entusiasmanti che ha registrato nel corso di queste settimane in prime time su Canale 5, si è scelto di tornare a programmare la serie in daytime a partire dal prossimo lunedì 25 gennaio 2021.

Mediaset cambia la programmazione di DayDreamer: dal 25 gennaio torna in daytime

La conferma ufficiale, in queste ore, è arrivata da Mediaset la quale fa sapere che dal prossimo 25 gennaio ritornerà l'appuntamento dal lunedì al venerdì con DayDreamer.

La messa in onda della serie turca con Can Yaman è in programma alle ore 16:45 circa, al termine della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip.

I nuovi episodi della serie con Can e Sanem, quindi, andranno ad occupare il posto della soap opera spagnola Il Segreto che si sta avviando verso le battute conclusive di sempre.

Una gran bella notizia per tutti i fan di DayDreamer, i quali potranno continuare a seguire le avventure della loro amata coppia nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Sospese le puntate serali di DayDreamer su Canale 5

Al momento, infatti, non sono previsti nuovi appuntamenti della serie in prime time: al giovedì sera, a partire dal 28 gennaio 2021, non ci saranno puntate speciali nello slot orario che va dalle 21:30 alle 24 circa.

In quella fascia oraria, infatti, Mediaset ha scelto di programmare dei film e questo giovedì ci sarà la pellicola "Rocketman" in prima visione assoluta.

E così, dopo numerose peripezie e dopo continui cambi di programmazione che hanno scombussolato un po' i numerosi fan della serie, finalmente DayDreamer tornerà ad avere una collocazione quotidiana nel palinsesto di Canale 5.

Ogni giorno saranno trasmessi dei mini episodi della durata di circa 30 minuti, dato che la serie turca alle 17:15 circa cederà la linea a Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso.

Le nuove anticipazioni di DayDreamer: Sanem e Can di nuovo insieme

Non mancheranno i colpi di scena nel corso di questi nuovi appuntamenti in programma su Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, rivelano che Sanem deciderà di non partire più con Yigit, così come aveva programmato in precedenza.

La ragazza raggiungerà così Can nel loro rifugio segreto, dove potranno stare per un po' di tempo lontani da tutto e tutti e ricordare i bei momenti che hanno trascorso assieme. Questa situazione permetterà alla coppia di passare la notte insieme al capanno. Sanem, però, dovrà mentire per l'ennesima volta a sua mamma, alla quale non dirà la verità sulla notte trascorsa con Can.