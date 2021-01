Brutte notizie per tutti i fan della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni che arrivano dalla guida tv Mediaset rivelano che la serie risulta sospesa dalla prima serata di Canale 5 e, per il momento, non compare nelle altre fasce del palinsesto della rete ammiraglia. Una notizia che potrebbe deludere le aspettative dei numerosissimi fan, i quali speravano di poter continuare comunque a seguire le avventure della coppia Can-Sanem in prima visione assoluta.

Cambio programmazione per DayDreamer: la serie cancellata dal prime time

Nel dettaglio, le anticipazioni rivelano che giovedì 21 gennaio era prevista una nuova puntata serale di DayDreamer in prime time, ma così non sarà.

Al posto dei tre episodi della serie con Can Yaman verrà trasmesso il film L'ora legale con protagonisti Ficarra e Picone.

Una decisione dettata in primis dal crollo ascolti registrato da DayDreamer questa settimana: la serie, infatti, ha perso circa mezzo milione di spettatori rispetto alla puntata della settimana precedente, crollando sotto il muro dei due milioni di spettatori. Un dato decisamente molto basso per la prima serata di Canale 5, che ha spinto i vertici Mediaset a rimettere mano al palinsesto settimanale della prima serata.

Sparisce DayDreamer dal palinsesto di Canale 5

E così, il 21 gennaio non ci sarà spazio per la puntata speciale di DayDreamer, ma la serie non compare in nessun'altra fascia oraria della programmazione di Canale 5.

I fan speravano di poter continuare a vedere gli episodi della serie in daytime, magari di domenica pomeriggio, così come accadeva fino a poche settimane fa.

La serie con Can Yaman, infatti, ha fatto da traino per diversi mesi alla trasmissione Domenica Live condotta da Barbara d'Urso, prima di approdare poi in prime time. Eppure, la guida tv Mediaset, rivela che domenica 24 gennaio, almeno per il momento, non è in programma un nuovo episodio di DayDreamer.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il palinsesto della domenica pomeriggio, infatti, prevede un doppio appuntamento con la soap spagnola Una Vita, che alle 17:10 cederà spazio al talk show di Barbara d'Urso. Insomma niente da fare per DayDreamer, la quale al momento è sparita dal palinsesto.

Nuovi impegni per Can Yaman: sarà il nuovo Sandokan in tv

Cosa ne sarà dei restanti episodi della serie con Can Yaman e Demet Ozdemir?

Di seguito si scoprirà la decisione che verrà presa dei vertici Mediaset. Intanto per l'attore turco è giunto il momento di dedicarsi a nuovi progetti professionali.

Can è stato scelto come protagonista del remake di Sandokan, la serie che negli anni '70 venne portata al successo da Kabir Bedi. Al suo fianco in questa nuova avventura ci sarà Luca Argentero, reduce dal successo di Doc - Nelle tue mani su Rai 1.