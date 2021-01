Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Daydreamer. La TV Soap turca, recentemente, ha occupato una nuova posizione nel palinsesto televisivo di Canale 5. Infatti, va in onda tutti i giovedì, in prima serata. Nell'appuntamento del 14 gennaio, colpi di scena ed emozioni faranno battere il cuore dell'affezionatissimo pubblico. In particolare, Can sarà sempre più geloso del rapporto tra Sanem e Yigit, ma anche la ragazza dovrà lottare contro sentimenti poco verso Polen. Huma organizzerà una festa, mentre Emre cercherà di chiarire il suo rapporto con Leyla.

Daydreamer, anticipazioni 14 gennaio: Huma accuserà un malore

Gli spoiler di Daydreamer rivelano che Sanem, durante lo spot pubblicitario, terrà un discorso che lascerà tutti a bocca aperta. La felicità di questo grande risultato, però, verrà oscurata dal suo desiderio di parlare con Can. Vorrebbe discutere di alcune questioni che le stanno molto a cuore, ma l'uomo sarà costretto a lasciare la presentazione, prima della sua fine. Huma, infatti, avrà un malore e Can deciderà di stargli accanto.

Più tardi, Sanem avrà modo di parlare con Can, ma le cose non andranno come previsto. Il giovane non riuscirà ad accettare la proposta lavorativa che Yigit ha fatto a Sanem e glielo rinfaccerà. Quest'ultima, lottando per difendere le sue ragioni, andrà su tutte le furie.

Nel frattempo, Muzaffer non riuscirà a trattenere l'entusiasmo per i suoi guadagni.

Spoiler di Daydreamer del 14 gennaio: Can proverà una folle gelosia verso Yigit

Sanem e Yigit svilupperanno un rapporto saldo e basato sulla collaborazione reciproca. Questo non sfuggirà agli occhi di Can, che non potrà fare a meno di manifestare una certa gelosia. Per il fotografo, infatti, l'idea di una possibile relazione tra i due sarà insopportabile.

Per cercare di ridurre i contatti tra Sanem e Yigit, il giovane Divit affiderà numerosi incarichi alla ragazza, in modo da tenerla impegnata durante i suoi ultimi giorni lavorativi. Intanto, i genitori di Leyla faranno pressioni affinché lei si renda conto delle reali possibilità legate alla sua storia sentimentale con Osman. A questo punto sarà costretta a prendere una decisione.

Avrà il coraggio di farlo?

Emre chiederà a Leyla di rimanere amici

Nell'appuntamento del 14 gennaio di Daydreamer, Sanem non smetterà di provare gelosia nei confronti di Polen. Quest'ultima, infatti, apparirà molto vicina al fotografo. Il suo scopo sarà quello di ottenere delle foto scattate da Can, per inserirle nel suo prossimo libro di cucina. Huma, notando le dinamiche che si stanno creando tra Sanem, Polen e Can, deciderà di organizzare una festa dove saranno invitati tutti i membri dell'agenzia. Durante questa occasione, Emre chiederà a Leyla di mantenere un rapporto d'amicizia, ma la ragazza non gli concederà la sua fiducia e puntualizzerà di voler avere solo contatti professionali con lui.