Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda giovedì 7 gennaio su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Can Divit accetterà la proposta di lavoro di Polen e si preparerà a lasciare Istanbul per raggiungere i Balcani dove tornerà a lavorare come fotografo. Sanem Aydin sarà distrutta da questa notizia e così deciderà di licenziarsi dalla Fikri Harika e vagherà per la città. La giovane protagonista verrà poi investita e si lascerà accudire da Yigit scatenando la gelosia di Can.

Sanem lascerà l'azienda pubblicitaria

Nelle puntate in onda giovedì 7 gennaio Sanem farà di tutto per riconquistare la fiducia di Can, compreso seguirlo ad Agva per trascorrere due giorni con lui e dormire nello stesso letto. Poi, però nonostante tutto questo, Can deciderà di accettare la proposta di lavoro di Polen lontano dalla capitale turca. Il fotografo deciderà di trasferirsi ai Balcani e Sanem sarà distrutta dalla scelta fatta dall'uomo della sua vita. Infatti, la giovane protagonista non riuscirà a comprendere il perché Can voglia mettere così tanti chilometri di distanza tra loro due. Proprio per questo motivo, la giovane Aydin presenterà la sua lettera di dimissioni e lascerà la Fikri Harika, in quanto non vorrà più frequentare i luoghi che gli ricordano Can.

Aydin verrà investita e Can sarà scosso per l'incidente

La giovane protagonista sarà molto arrabbiata con sé stessa, ma anche e soprattutto con Can che è così testardo da non aver apprezzato nemmeno gli sforzi di Sanem per riconquistarlo. Aydin dunque sarà sconvolta e dopo essersi licenziata dall'agenzia pubblicitaria, vagherà per la città e finirà per essere investita da una macchina.

L'uomo alla guida, Yigit, le presterà subito soccorso e la costringerà ad andare al pronto soccorso.

Poco dopo in ospedale arriveranno anche i familiari della giovane protagonista, incluso il fotografo che sarà molto scosso dalla notizia dell'incidente della sua amata e allo stesso tempo si mostrerà geloso del nuovo arrivato Yigit. Quest'ultimo si prenderà cura della giovane protagonista e Sanem prima di uscire dall'ospedale lo ringrazierà.

Intanto, mentre da un lato Can sarà sempre più geloso di Yigit, dall'altro Nihat e Mevkibe cercheranno di far ragionare Sanem che improvvisamente ha deciso di licenziarsi. Nonostante ciò, la ragazza sarà più convinta che mai della sua decisione e dirà ai suoi genitori che non tornerà più a lavorare all'agenzia pubblicitaria.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di DayDreamer su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera turca.