Prosegue la programmazione giornaliera de Il Paradiso delle Signore con gli episodi inediti trasmessi su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa. La quinta stagione della soap, ambientata all'inizio degli anni '60, è caratterizzata attualmente da alcune storyline che creano inquietudine nei telespettatori, sempre in attesa di assistere a dei colpi di scena. Un interrogativo del pubblico riguarda la coppia formata da Clelia e Luciano. Si sposeranno mai il ragioniere e Calligaris? La risposta è: momentaneamente no. L'ostacolo alla loro unione è qualcosa che prescinde dalla volontà o dalle azioni dei personaggi.

A causa di un fattore legale, i due dovrebbero attendere il 1970. Vediamo quale ostacolo impedisce alla coppia di unirsi in matrimonio.

Il futuro di Clelia e Luciano de Il Paradiso delle signore: perchè non possono sposarsi

Una delle coppie più amate de Il Paradiso delle signore è quella composta dalla capo commessa Calligaris e dal ragionier Cattaneo, più familiari al pubblico come Clelia e Luciano. La donna è la vedova del violento Oscar Bacchini, mentre il contabile è sposato con Silvia Bertole. I due intrecciano una relazione ma non possono ufficializzare la loro unione anche dopo la separazione tra l'uomo e la moglie. Clelia ha rispetto del vincolo che unisce l'uomo che ama alla consorte e alcune volte sente di non avere dei diritti in quanto non sposata, mentre Luciano trascorre del tempo con il figlio della donna, il piccolo Carlo.

Almeno per il momento, non sarà possibile per i due avere una relazione che si potrebbe definire negli anni '60 "riconosciuta". Per vedere i due personaggi uniti in matrimonio i telespettatori dovrebbero attendere il 1° dicembre 1970. Si tratta della data in cui il divorzio entrò a far parte dell'ordinamento giuridico italiano. Il ragioniere è sposato con Silvia e attualmente non ci sono i presupposti legali per sciogliere il vincolo.

Le reazioni di Silvia verso la storia di Clelia e Luciano nei recenti episodi de Il Paradiso delle signore

La moglie di Luciano, Silvia, sembra aver accettato la relazione tra il marito e la vedova Bacchini. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore trasmesso il 25 dicembre e ambientato nel giorno di Natale l'uomo è andato al cinema con Carletto, il figlio di Clelia.

Davanti all'entrata il ragioniere incontra la moglie che passeggia con la zia Ernesta. I due consorti si confrontano pacificamente e si scambiano gli auguri. Luciano dice che "non serve pensare al passato" perchè quando un matrimonio finisce la responsabilità è di entrambe le parti. L'uomo aggiunge che l’importante è che siano onesti e leali per riuscire ad aiutare i i propri figli, soprattutto Federico. Riusciranno i due a mantenere questo rapporto civile e pacifico? Per averne la conferma sarà necessario attendere di vedere cosa accadrà nei prossimi episodi.