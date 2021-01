Gli spoiler della soap opera DayDreamer sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio, il fotografo Divit prenderà una decisione importante e stupirà tutti quanti, soprattutto la sua amata: Can, infatti, chiederà a Sanem Aydin di diventare sua moglie. Nel frattempo Leyla e Osman saranno ormai ai ferri corti, la donna infatti si renderà conto di essere ancora innamorata di Emre e non riuscirà a nasconderlo neanche al suo fidanzato.

Osman, infatti, si renderà conto subito che i sentimenti della sua amata sono cambiati.

Spoiler DayDreamer: Can mente a Yigit e a Polen

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dall'1 al 5 febbraio, Yigit, Huma e Polen saranno assai furiosi, poiché i loro piani per separare Can e Sanem saranno andati a monte e come se non bastasse, ormai i due innamorati saranno sempre più vicini e non sarà tanto facile allontanarli. I tre, infatti, cercheranno di convincere Aydin a continuare il proprio lavoro presso la casa editrice. Nel frattempo Can non sarà d'accordo che Sanem lavori al fianco di Yigit, poiché penserà che possa bloccare la sua carriera di scrittrice, così ribadirà i suoi pensieri alla sua amata. Quest'ultima chiederà al suo fidanzato di portarle rispetto e di concederle del tempo, ma in realtà la donna si troverà in una posizione molto scomoda e si sentirà divisa tra il suo capo e Can.

Frattanto la Fikri Harika sarà impegnata a seguire la campagna per promuovere i rifugi degli animali abbandonati e Yigit deciderà di collaborare nel progetto, nel quale parteciperà anche Polen. Nel contempo Can escogiterà un particolare piano, per far sì di rimanere solo insieme a Sanem durante lo shooting, così darà a Yigit e a Polen un indirizzo falso del posto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I due, infatti, non arriveranno mai all'evento e sarà così che il Divit riuscirà a trascorrere una giornata tranquilla e serena insieme a Sanem, a contatto con i cani.

Osman e Leyla si lasciano

CeyCey, Deren e Guliz si recheranno in una casa di riposo, mentre Melis diventerà ufficialmente la nuova segretaria di Emre. Frattanto CeyCey si sentirà assai pressato, riguardo al matrimonio con Ayhan.

Sanem, invece, firmerà il contratto con Yigit per la pubblicazione del suo libro e con la sua decisione andrà contro il volere del suo amato Can. In seguito Leyla fingerà di essere gelosa di Osman, ma in realtà non farà altro che pensare a Emre, tanto che non ci vorrà molto prima che se ne accorga anche il suo fidanzato. Sarà così che Osman e Leyla si lasceranno all'improvviso.

Can chiede a Sanem di sposarlo

Huma cercherà ancora una volta di separare suo figlio da Sanem, così saboterà la cena organizzata tra la sua famiglia e gli Aydin. Durante l'evento Huma cercherà in ogni modo di umiliare Mevkibe, la madre di Sanem e il suo obiettivo sarà quello di far sentire i genitori della ragazza in una posizione di inferiorità. Alla fine della serata Sanem sarà assai delusa e scossa, ma ben presto Can avrà una bella sorpresa per lei.

Intanto, Huma non si arrenderà e durante la presentazione del libro di Polen, cercherà in tutti i modi di esaltare le doti della donna davanti a tutti i presenti e allo stesso tempo cercherà di sminuire la fidanzata del figlio. Can si renderà conto dell'atteggiamento di sua madre e per andare contro la donna deciderà di presentare Sanem a tutti quanti, come la sua compagna. Successivamente Huma organizzerà un party per il compleanno di Can, durante il quale il fotografo stupirà tutti gli invitati: alla fine della festa Divit chiederà pubblicamente a Sanem di diventare sua moglie. Infine, Polen sarà assai turbata all'idea che Can possa sposarsi con la sua rivale, così deciderà di ripartire subito per Londra.