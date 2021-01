Il rapper Fedez non sarà squalificato dal Festival di Sanremo. Poche ore fa è arrivata la decisione della direzione artistica della nota kermesse canora. Il marito dell'influencer Chiara Ferragni ha rischiato di essere escluso dalla gara. Il motivo? Aver postato su Instagram un breve video con un pezzo del brano che canterà in duetto con Francesca Michielin. Le rigide regole della kermesse prevedono infatti che la canzone in gara debba essere inedita per poter essere presentata in anteprima sul palco dell'Ariston. Anche il Codacons, nelle scorse ore, aveva invocato l'eliminazione del cantante Fedez dalla prestigiosa manifestazione.

Il rapper Federico Lucia può tirare un sospiro di sollievo

La direzione artistica del Festival di Sanremo ha ravvisato, dopo aver esaminato attentamente l'accaduto, che la durata dell’interpretazione nel video postato e successivamente cancellato dall’artista risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione. Dunque, Fedez e Francesca Michielin saliranno sul prestigioso palco dell'Ariston con il brano inedito dal titolo: "Chiamami per nome". La direzione artistica del Festival di Sanremo, pur non ritenendo di dover prendere alcun provvedimento in merito, ha però espresso biasimo per l'accaduto.

Casi analoghi negli anni passati della manifestazione canora

Già in passato ci sono stati dei precedenti analoghi a quelli del rapper Fedez. Chi segue la kermesse musicale ricorderà sicuramente il caso che nel 2017 ha visto coinvolti Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti furono accusati di plagio per aver presentato sul palco dell'Ariston un brano ("Non mi avete fatto niente") le cui sonorità ne rispecchiavano un altro già esistente.

La stessa cosa è accaduta poi alcuni anni prima al cantante Gigi D'Alessio e a Loredana Bertè protagonisti di vari episodi di spoiler. Spesso però questi casi si sono risolti senza gravi conseguenze per gli artisti in gara. Andando poi più indietro negli anni, si possono citare Paola e Chiara nel 2005 e Simone Cristicchi nel 2006. Non è toccata la stessa sorte invece a Jo Squillo nel 1992.

La cantante fu squalificata per aver già eseguito il brano sanremese. Stessa decisione anche per Ornella Vanoni nel 1996: il suo brano dal titolo "Bello amore" era già entrato in rotazione radiofonica e per questo la cantante fu espulsa dalla manifestazione. Infine, un altro episodio ha visto coinvolto Riccardo Sinigallia nel 2014.