Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di DayDreamer. Dopo numerosi cambiamenti nel palinsesto, è stato reso noto che la TV Soap di Canale 5 tornerà a fare compagnia agli spettatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Inoltre, andrà in onda anche nella prima serata del martedì.

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can vorrà parlare con Sanem, ma la ragazza approfitterà di un suo momento di distrazione per fuggire dalla casa in montagna. Osman avrà molto successo, mentre Aysun e Mekvibe, per colpa di Ihsan, verranno portate alla centrale di polizia. Nel corso della settimana, Can e Sanem riusciranno a riavvicinarsi, ma la ragazza continuerà a raccontare bugie.

DayDreamer, trame dal 25 al 26 gennaio: Sanem rimarrà bloccata tra i monti

Nelle prossime puntate della soap turca, Can porterà Sanem in un'abitazione di montagna. Il suo obiettivo sarà quello di parlare con lei, in tranquillità e a cuore aperto, ma le cose non andranno come previsto. La ragazza, infatti, non abbandonerà il suo carattere determinato e si rifiuterà di rispondere. Inoltre, non appena avrà occasione, fuggirà dalla casa in macchina. La benzina, però, finirà all'improvviso e Sanem si troverà da sola tra i boschi. Per fortuna, Can riuscirà a salvarla.

Intanto, Osman avrà un grandissimo successo e le fan andranno matte per lui. Deren metterà in guardia Leyla sulle possibile conseguenze che questo potrebbe avere sul loro rapporto di coppia.

La ragazza, però, sarà completamente presa dalle peripezie sentimentali di Sanem.

Anticipazioni di DayDreamer fino al 26 gennaio: Can riceverà una telefonata da Polen

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can e Sanem riceveranno due chiamate che metteranno nuovamente a rischio il loro rapporto. Il primo verrà contattato da Polen e la seconda da Yigit.

Le loro reazioni saranno immediate e verranno divorati dalla gelosia.

Tra i due, però, non potrà avvenire subito un chiarimento perché Can riceverà una nuova telefonata in cui Emre gli dirà che Huma è stata ricoverata in ospedale. Il giovane sarà disposto a raggiungerla immediatamente, non sapendo che sotto c'è un piano molto meschino.

Successivamente, Ceycey parlerà con Can per convincerlo ad abbandonare l'idea di partire per i Balcani.

Sanem farà una sorpresa a Can

Nelle puntate di DayDreamer, in onda dal 25 al 29 gennaio, Can sceglierà di rimanere e anche Sanem rifiuterà di partire con Yigit. Queste decisioni aiuteranno i due a riavvicinarsi e a ricucire il loro rapporto. Sanem, in preda alla gioia, deciderà di fare una sorpresa a Can nel rifugio segreto. Trascorreranno una splendida serata, ma la ragazza non avrà il coraggio di dire la verità a Mevkibe e mentirà dicendo di essere con Izmir per un impegno di lavoro.

Intanto, Aysun e Mekvibe verranno arrestate a causa della vendita di un prodotto nocivo. Il colpevole, in realtà, sarà Ihsan.