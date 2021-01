Da lunedì 25 gennaio, DayDreamer tornerà nel day time del pomeriggio di Canale 5, prendendo il posto de Il segreto. Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda dal 25 al 29 gennaio, si scopre che Can e Sanem, dopo molte peripezie, faranno finalmente pace. Il fotografo rinuncerà a partire per i Balcani mentre Mekvibe e Aysun si metteranno nei guai.

DayDreamer, trame al 29 gennaio: Mekvibe e Aysun arrestate

Buone notizie per i fan di DayDreamer che, dalla prossima settimana, potranno seguire le vicende di Can e Sanem tutti i pomeriggi. L'appuntamento è da lunedì al venerdì a partire dalle 16:45. Cosa andrà in onda dal 25 al 29 gennaio?

Le anticipazioni svelano che Mekvibe e Aysun si metteranno nei guai a causa di Ihsan. Quest'ultimo infatti ha venduto dei prodotti spacciandoli per biologici, causando un'intossicazione ai clienti. L'uomo farà perdere le sue tracce, mentre la madre di Sanem e Aysun verranno condotte in Commissariato, salvo poi essere rilasciate e far ritorno nel quartiere. Sanem e Yigit invece, sfideranno Can e Polen in una gara di cucina.

DayDreamer, anticipazioni: Can rapisce Sanem e la porta in montagna

La gara di cucina avrà dei risvolti sorprendenti. Nel corso delle nuove puntate di DayDreamer infatti, Can arriverà addirittura a rapire Sanem sotto gli occhi esterrefatti di Polen e Yigit. Il fotografo porterà la sua ex in montagna per poter avere un dialogo costruttivo con lei.

Sanem si rifiuterà di parlare e, approfittando di un momento di assenza di Can, uscirà sulla neve perdendo poi l'orientamento. Dopo qualche ora, il fotografo riuscirà a trovarla e a portarla in un capanno dove passeranno la notte. I due sembreranno sul punto di riappacificarsi ma le telefonate di Polen e Yigit li faranno litigare di nuovo. In tutto questo ci si metterà anche Huma la quale fingerà un malore per costringere Can a fare ritorno a Instanbul.

In effetti, quando Emre informerà il fratello che la loro madre è in ospedale, il fotografo preoccupato, deciderà di fare ritorno in città.

Can decide di non andare nei Balcani e fa pace con Sanem

Nei nuovi episodi di Daydreamer, CeyCey cercherà di convincere Can a non partire per i Balcani. I due si ritroveranno al ristorante e, complice qualche bicchierino di troppo, si faranno alcune confidenze.

Il fotografo ammetterà di essere ancora innamorato di Sanem. Emre invece, incontrerà una nuova segretaria che dovrebbe prendere il posto di Leyla, ma il minore dei Divit la congederà. Nel frattempo, il lavoro sul set fotografico per il libro di Polen sarà terminato e Can comunicherà alla donna di aver deciso di non partire più per i Balcani. Sanem invece, sarà in procinto di partire con Yigit per un viaggio di lavoro ma, dopo aver scoperto che Can non lascerà più Instanbul, deciderà di non seguire più Yigit e di fare invece una sorpresa al maggiore dei Divit. Sanem raggiungerà Can al capanno e i due suggelleranno la pace con un tenero bacio. Can e Sanem passeranno la notte insieme al rifugio.