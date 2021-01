Continua a regalare delle forti emozioni la soap opera spagnola Una vita. Gli spoiler degli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) convinta che Cayatena Sotelo Ruz sia tornata ad Acacias 38 per riprendersi tutto ciò che le apparteneva scatenerà la sua rabbia contro Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nel corso di un nuovo litigio con la sua signora l’ex governante arriverà ad aggredirla fisicamente, dopodiché, consapevole di poter avere delle conseguenze per il suo gesto, si darà alla fuga.

Genoveva invece verrà ritrovata incosciente da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dopo il violento scontro.

Una vita, trame: Ursula crede che Cayatena sia tornata ad Acacias 38

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Ursula comincerà a mostrare dei segni di evidente pazzia. L’ex istruttrice desterà parecchia preoccupazione a Genoveva quando vedrà un ritratto del piccolo Mateo, il figlio di Telmo e Lucia, nell’appartamento della sua signora.

Dicenta si scaglierà contro Salmeron accusandola di prenderla in giro: quest’ultima si difenderà facendo vedere all’anziana donna che in realtà all’interno del sopracitato quadro c’era una foto del defunto Samuel Alday. Ursula continuerà a far capire di aver perso il senno della ragione quando mentre si troverà in compagnia della domestica Agustina dirà di essere la madre di Telmo e Genoveva: l'ex governante sosterrà anche di essere stata tradita da chiunque.

In seguito, durante una passeggiata, Ursula crederà di vedere Cayetana: del tutto sconvolta l’ex governante avviserà subito Fabiana. Quest’ultima abbastanza furiosa sottolineerà a Dicenta che sono trascorsi più di dieci anni da quando la sua compianta figlia è deceduta. Nonostante ciò Ursula sarà sempre più convinta che la sua ex nemica abbia rimesso piede ad Acacias 38 per vendicarsi di lei.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Genoveva priva di sensi, Dicenta fugge dopo aver aggredito la sua signora

La situazione si complicherà quando Ursula, dopo aver visto Sotelo Ruz affacciarsi dalla finestra dello storico condominio, inviterà Genoveva ad andarsene via, poiché la casa in cui vive presto verrà occupata di nuovo dalla vera proprietaria. Per fortuna a sedare gli animi ci penserà Felipe, che in tempo riuscirà a fermare la lite tra le due donne, quando Ursula sarà in procinto di aggredire Genoveva.

A questo punto quest’ultima verrà invitata dall’avvocato a licenziare l’anziana donna il prima possibile: Salmeron, pur dispiaciuta per la sua sottoposta, seguirà il consiglio di colui che ama, dicendo a Ursula che avrà a disposizione soltanto una settimana di tempo per lasciare Acacias 38.

A questo punto Dicenta perderà le staffe, e sottolineerà alla sua signora che una figlia non dovrebbe comportarsi in questo modo con la propria madre. In preda al delirio totale, Ursula - dopo aver minacciato Genoveva puntandole un coltello alla gola - la farà cadere con una spinta: quest’ultima perderà i sensi non appena sbatterà la testa su uno spigolo del divano.

Mentre Dicenta farà perdere le proprie tracce in lacrime, Felipe andrà a casa di Salmeron per rendere ufficiale la loro relazione nel corso di una merenda organizzata con i vicini.

Quest’ultima, a sorpresa, non rivelerà ad Alvarez Hermoso di essere stata aggredita da Ursula, visto che gli farà credere di essere caduta.