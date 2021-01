I colpi di scena nella soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continuano a non mancare. Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle puntate conclusive in programma su Canale 5 nel mese di febbraio 2021, annunciano che Can Divit e Sanem Aydin a distanza di un anno si ricongiungeranno.

Dopo il ritorno di fiamma però il fotografo a causa di un terribile incidente stradale non sarà più lo stesso di prima. Can al suo risveglio dal coma non ricorderà più gli ultimi due anni vissuti al fianco della talentuosa scrittrice, infatti confesserà di riconoscere soltanto i suoi genitori e il fratello Emre.

DayDreamer, trame turche: Can lascia Istanbul

Gli ultimi episodi dello sceneggiato che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset nel mese di febbraio 2021 non ancora iniziato si preannunciano ricchi di novità. Se non ci saranno variazioni di palinsesto, l’appuntamento continuerà a essere dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 sino alle 17:10. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si evince che Can e Sanem dopo aver avuto degli alti e bassi si diranno addio.

A vincere quindi saranno Yigit, Huma e Polen poiché dopo diversi tentativi falliti riusciranno a far separare l’aspirante scrittrice e il fotografo. Tutto comincerà quando il primogenito di Aziz arriverà a prendere una drastica decisione a causa di un orrendo inganno di Yigit, il quale farà credere a Sanem che sia stato lui a bruciare il libro della fanciulla.

Can lascerà Istanbul, non appena la sua amata crederà alla menzogna del fratello di Polen.

Il primogenito di Aziz ha un incidente stradale, Sanem decisa riconquistare il fotografo

Trascorrerà un anno intero prima di vedere il fotografo fare ritorno in città. Intanto Sanem per merito della sua collaborazione con Yigit realizzerà il suo sogno di diventare scrittrice, pubblicando il suo primo libro di successo tradotto in molte lingue.

Nel contempo però la secondogenita degli Aydin dimostrerà di sentire ancora la mancanza di Can. Quest’ultimo invece a differenza di Sanem sembrerà essersi dimenticato a tutti gli effetti della sua ex fidanzata, poiché non la penserà affatto.

Dopo tanto tempo la sorella di Leyla e Can si rivedranno, e, proprio quando ammetteranno entrambi di non poter vivere distanti accadrà una disgrazia, il fotografo avrà un incidente stradale in compagnia dell’amata e perderà la memoria.

Per la precisione l’uomo non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni della sua vita. Infine Sanem si darà subito da fare per aiutare colui che ama a ricordarsi dei loro momenti d’amore, dato che dopo avergli promesso di essere paziente escogiterà un piano. Riuscirà la scrittrice a riconquistare il cuore di Can e a fargli riacquistare la memoria?