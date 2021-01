La serie tv DayDreamer - le ali del sogno è tornata ad occupare il daytime della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle ore 16:45 e fino alle 17:10 circa. Nel corso degli episodi che i fan avranno modo di vedere dall’1 al 5 febbraio 2021, Huma Divit, sempre più contraria al fidanzamento tra il figlio Can e Sanem Aydin, gli metterà ancora una volta il bastone tra le ruote. L’ex moglie del signor Aziz, per riuscire nel suo intento, tenterà di screditare l’aspirante scrittrice nel bel mezzo della presentazione del libro di Polen.

Leyla Aydin e Osman, invece, dopo aver avuto vari litigi, metteranno la parola fine alla loro relazione deludendo Mevkibe e Nihat.

DayDreamer, trame al 5/02: Huma mette il bastone tra le ruote a Sanem e Can

Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021, salvo cambi di programmazione, dicono che finalmente Sanem firmerà con Yigit il contratto per il suo primo romanzo. Intanto Leyla, anche se non nasconderà la sua gelosia nei confronti di Osman quando vedrà che è molto amato dai fan, continuerà a dimostrare di amare Emre. Nel contempo, la relazione tra Sanem e Can sarà messa nuovamente a dura prova da Huma: quest’ultima sarà sempre più convinta che l’aspirante scrittrice, oltre ad essere di uno stato sociale molto basso, non sia la donna adatta per il suo primogenito.

A questo punto ci sarà la presentazione del libro di cucina di Polen e di fronte alla stampa la signora Divit cercherà di far sentire a disagio la sorella di Leyla esaltando la bellezza e le capacità dell’ex fidanzata del fotografo.

Per fortuna, ad intervenire in difesa di Sanem ci penserà proprio Can che non permetterà all’invadente madre di mettere in cattiva luce la figlia minore degli Aydin.

Ayhan lascia Ceycey, Leyla spiazza i suoi genitori Mevkibe e Nihat

In seguito, Ceycey troverà il coraggio di confessare la verità ad Ayhan, ovvero che in realtà voleva organizzare un finto matrimonio con lei per rendere felice sua nonna in procinto di morire.

L’amica di Sanem, sentendosi parecchio umiliata dalle parole pronunciate dal suo socio, lo lascerà. A questo punto Ceycey, rendendosi conto di aver fatto soffrire Ayhan, cercherà di riconquistarla servendosi della complicità della sorella di Leyla. Intanto Can, incalzato dalle domande dei giornalisti, ufficializzerà la sua relazione con Sanem. Nonostante ciò Polen dedicherà il suo libro a Can e gli farà avere una copia come regalo di compleanno.

La sorella di Leyla, invece, darà al fotografo un album contenente tutto ciò che rappresenta loro due. Ceycey, oltre a mostrarsi amareggiato quando Ayhan lo accoglierà con freddezza nella macelleria, le confesserà di essere il suo fantomatico cliente chiamato Yusuf.

Emre non riuscirà a riavvicinarsi a Leyla a causa della sua nuova segretaria Melis. Nel contempo, la sorella di Sanem non saprà come annunciare alla madre Mevkibe che lei e Osman non stanno più insieme. La secondogenita degli Aydin scatenerà la gelosia di Can quando sarà in procinto di organizzargli una sorpresa con l’aiuto di Yigit. Mentre il fotografo fraintenderà il comportamento della propria amata, Leyla troverà il coraggio di comunicare ai propri genitori che la sua storia d’amore con Osman è finita: ovviamente, i coniugi Aydin rimarranno spiazzati dalla scelta improvvisa della figlia.