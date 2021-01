I colpi di scena al Grande Fratello Vip non si fanno mai mancare e, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale, la produzione e il padrone di casa Alfonso Signorini hanno voluto smentire alcune indiscrezioni che sono circolate in questi giorni in rete in merito ad un ex concorrente che avrebbe avuto degli atteggiamenti un po' sopra le righe. A riportare questo "rumor" era stato il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso di una diretta social, dove disse che la produzione era arrivata a dire una sorta di ultimatum a questa concorrente che pare si presentasse in studio un po' brilla.

I rumors sul dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5

Nel dettaglio, Parpiglia rivelò che c'era una ex concorrente del Grande Fratello Vip, seduta in seconda fila, che era stata beccata mentre esagerava un po' come il vino prima di entrare in studio per la diretta delle puntate serali in onda su Canale 5.

Addirittura il giornalista svelò che la produzione del reality show capitanato da Alfonso Signorini avesse scelto di darle una sorta di ultimatum e aggiunse dicendo che se non avessimo più visto una delle ex concorrenti sedute nel parterre degli eliminati, di sicuro il motivo sarebbe stato questo.

Inutile dire che la notizia ha fatto subito il giro del web e della rete ed è finita sulle pagine di tutti i siti di gossip e televisione.

La produzione del GF Vip smentisce i provvedimenti contro un ex concorrente

In tantissimi si sono chiesti chi fosse questa concorrente che aveva alzato un po' il gomito nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip, ma a fare chiarezza è stata la produzione stessa attraverso un messaggio che hanno scelto di pubblicare sulla pagina Instagram del programma.

A pochissime ore dall'inizio della nuova puntata serale del reality show, è apparso infatti il messaggio in cui si smentiscono queste indiscrezioni.

La presa di posizione di Signorini e del GF Vip

"La produzione di GF Vip e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno", viene scritto sui social.

Insomma, una smentita secca e diretta quella del Grande Fratello Vip che ha così messo a tacere tutti i rumors di queste ultime ore.

E intanto cresce l'attesa per la nuova puntata di questa sera, durante la quale ci sarà la proclamazione della prima finalista donna di questa edizione ma al tempo stesso verrà aperto anche un nuovo televoto che porterà alla proclamazione del primo finalista uomo. In entrambi i casi sarà il pubblico da casa a decidere attraverso il televoto.