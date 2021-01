Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera turca DayDreamer. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dall'1° al 5 febbraio: Sanem deciderà di firmare con Yigit il contratto per il romanzo, mentre Leyla si mostrerà sempre più gelosa nei confronti di Osman anche se in realtà amerà ancora Emre. Nel frattempo la storia sentimentale tra Sanem e Can sarà messa a dura prova da Huma che sarà contraria. Quest'ultima riterrà che Sanem e tutta la sua famiglia siano di un livello sociale inferiore, mentre Ceycey ci rimarrà male quando non verrà accolto bene da Ayhan. Inoltre, quest'ultima verrà a sapere che proprio Ceycey vorrà organizzare un finto matrimonio per far felice sua nonna, mentre Polen regalerà un libro a Can per il suo compleanno.

Infine, Can e Sanem ufficializzeranno il loro fidanzamento.

Daydreamer spoiler: Polen presenterà ufficialmente il suo libro

Nei prossimi episodi di Daydreamer, ci sarà la presentazione ufficiale del libro di Polen e Huma farà in tutti i modi di creare problemi a Sanem. Nel frattempo, Ceycey tirerà fuori tutto il suo coraggio e confesserà ad Ayhan di voler organizzare un matrimonio finto per far felice la nonna che rischierà di morire, ma la donna si sentirà molto umiliata e deciderà di lasciarlo.

DayDreamer, prossimi episodi: Polen regalerà una copia del suo libro a Can

Nei prossimi episodi della soap opera turca DayDreamer Polen presenterà il libro e cercherà di rispondere a tutte le domande dei giornalisti, mentre Can dirà a tutti di essersi fidanzato ufficialmente con Sanem.

Nel frattempo, Polen deciderà di dedicare il libro a Can, mentre Sanem preparerà il regalo di compleanno per il suo nuovo fidanzato Can.

Ceycey resterà male per non essere stato accolto bene da Ayhan

Le anticipazioni di Daydreamer rivelano che Ayhan accoglierà in modo freddo Ceycey e l'uomo ci rimarrà molto male. Nel frattempo, Leyla ed Emre proverranno ad avvicinarsi ancora una volta, ma la nuova assistente Melis renderà tutto più difficile.

Intanto, saranno completamente vani tutti i tentativi di Leyla di voler dire a sua madre del fidanzamento con Osman, mentre Sanem proverà a organizzare una festa di compleanno per Can e si farà aiutare da Yigit. Infine, Leyla confesserà a Mevkibe e Nihat che la storia d'amore con Osman è finita e resteranno senza parole, ma consapevoli della scelta intrapresa dalla loro figlia.

