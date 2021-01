Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio su Rai 3 alle 20:45, Nunzio Cammarota, interpretato dall'attore napoletano Vincenzo Messina, tornerà a Napoli all'improvviso, mentre Silvia riceverà una proposta inaspettata, a causa della quale comincerà ad avere nuovi screzi con suo marito Michele. Inaspettatamente Serena e Lara diventeranno amiche, Lara invece vorrà vendicarsi di Luciana. Successivamente Roberto Ferri sarà assai infastidito dall'atteggiamento di Lara.

Spoiler Un posto al sole: Nunzio torna a Napoli

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dall'1 al 5 febbraio, Giulia capirà che il fratello di Thea, in realtà è l'uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore, Niko consiglierà alla donna di non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con idee strane. Nel frattempo Nunzio tornerà a Napoli e Angela si chiederà il motivo del suo ritorno improvviso, così lo chiederà direttamente all'uomo, ma la spiegazione non la convincerà molto. Silvia e Michele non andranno molto d'accordo, dopo il coinvolgimento di Niko in qualità di avvocato di Emil, nella storia dell'aggressione. Successivamente Vittorio e Patrizio dovranno decidere chi resterà nel seminterrato, ma ben presto qualcuno stravolgerà i loro piani.

Serena e Lara diventano amiche

Silvia riceverà una particolare proposta, la quale rischierà di creare problemi con suo marito Michele. Frattanto il comportamento di Lara al lavoro non verrà visto di buon occhio da Roberto Ferri, mentre l'appuntamento di Bice e Bruno sarà rimandato nuovamente. In seguito Roberto si recherà presso i Cantieri e cercherà un modo semplice e diretto per gestire le tensioni nate con gli operai.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Serena e Lara, invece, saranno sempre più vicine e diventeranno amiche. Nel contempo Cerruti sarà desideroso di scoprire quale segreto nasconda il suo dottore e sarà assai agitato. Infine, Franco sarà notevolmente insospettito dall'atteggiamento di Nunzio, così deciderà di indagare sull'uomo per capire se i suoi sospetti possano essere plausibili. Lara, invece, sarà desiderosa di vendicarsi nei confronti di Luciana, mentre Patrizio dovrà fare i conti con il suo nuovo vicino.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Un posto al sole è possibile guardare in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, attraverso la piattaforma dedicata RaiPlay.it. La registrazione sul sito è completamente gratuita e al suo interno si possono vedere anche altri contenuti, come i video clip relativi alle trame e ai personaggi della soap opera napoletana.