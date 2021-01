L'Isola dei Famosi 2021 dovrebbe andare in onda poco dopo la finale del GF Vip, che come anticipato da Alfonso Signorini, si terrà lunedì 1 marzo. Se la messa in onda del Reality Show non sembra essere messa in discussione, le stesse certezze non si hanno per i nomi dei concorrenti. Tra di essi, in queste ore, è spuntato anche quello di Elisa Isoardi.

L'ex conduttrice de La Prova del cuoco, dunque, potrebbe prendere parte al programma in qualità di naufraga. Al momento, però, la diretta interessata non ha confermato la notizia, ma non l'ha neppure smentita. Pertanto, non ci resta che attendere per capire cosa accadrà.

I gossip su Elisa Isoardi all'Isola dei famosi

In queste ore, sul web sta circolando un'indiscrezione in merito alla possibile partecipazione di Elisa Isoardi all'Isola dei famosi 2021. Su alcuni siti di Gossip, infatti, si legge che la donna sembrerebbe pronta a cimentarsi in questa nuova avventura, dopo essere stata probabilmente scartata da Milly Carlucci. La conduttrice, infatti, pare fosse in lizza per i giudici de Il Cantante Mascherato, programma che tornerà in onda con la seconda edizione a partire da venerdì 29 gennaio. Milly Carlucci, però, ha optato per Caterina Balivo, la quale ha appena annunciato sui social che tornerà in televisione per affiancare Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo.

Anche Giovanni Ciacci tra i papabili naufraghi

Tra gli altri possibili concorrenti che potrebbero sbarcare in Honduras all'Isola dei famosi 2021, oltre a Elisa Isoardi, pare ci sia anche Giovanni Ciacci. Al momento, l'unica certezza sembra essere rappresentata dalla conduttrice, che sarà Ilary Blasi. In merito all'inviato speciale, invece, in un precedente post sul suo profilo Instagram, Alvin ha informato tutti i suoi fan del fatto che non avrebbe intrapreso tale avventura quest'anno, pertanto, resta ancora da capire a chi verrà affidato questo incarico.

Si era ipotizzato che potesse essere Aurora Ramazzotti, ma anche questa ipotesi è scemata.

Alcuni vip hanno rifiutato di partecipare

Dopo la smentita pervenuta anche da Clizia Incorvaia, la quale ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cimentarsi in quest'avventura, la cerchia dei possibili concorrenti si restringe attorno ad alcuni ex volti di Uomini e Donne.

Tra di loro sono spuntati i nomi di Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, entrambi ex flirt di Gemma Galgani, Andrea Cerioli e Lorenzo Riccarchi che, invece, hanno partecipato al trono classico del programma. Infine, anche Garrison Rochelle, ex insegnante di Amici, pare abbia declinato l'invito di divenire concorrente dell'Isola dei famosi 2021.