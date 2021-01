A partire da oggi, lunedì 25 gennaio, i palinsesti di Canale 5 subiranno delle variazioni. Esse riguardano essenzialmente la soap opera spagnola Il Segreto. Le avventure degli abitanti di Puente Viejo, infatti, non andranno in onda nella giornata odierna.

Mediaset ha deciso di spostare la messa in onda della soap opera alla domenica pomeriggio. In sostituzione de Il Segreto, dunque, andrà in onda Daydreamer - Le ali del sogno. Questo cambiamento porterà inevitabilmente anche allo slittamento della puntata finale della serie spagnola.

Il Segreto viene sostituito da Daydreamer nella fascia pomeridiana

Il Segreto non andrà più in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:37 su Canale 5. La soap opera cominciava, solitamente, subito dopo la messa in onda del daytime settimanale del Grande Fratello Vip e terminava prima dell'inizio di Pomeriggio 5. Questa fascia oraria, però, a partire da oggi, subirà delle variazioni. In tale lasso di tempo, infatti, andrà in onda Daydremer - Le ali del sogno. Questa serie era stata destinata al giovedì sera. Gli ascolti, però, non si sono rivelati molto soddisfacenti in questa nuova collocazione. Probabilmente per questo motivo, dunque, Mediaset ha deciso di far tornare in onda la soap opera turca nella fascia quotidiana del pomeriggio.

La soap opera spagnola spostata alla domenica pomeriggio

Per quanto riguarda la soap spagnola, invece, essa non verrà sospesa definitivamente, bensì collocata solo nella giornata della domenica. In tale occasione andranno in onda due episodi de Il Segreto. L'orario di inizio dei due episodi in questione è previsto rispettivamente alle 14:16 e alle 15:53.

Tale decisione, ovviamente, implicherà anche uno slittamento inerente la trasmissione della puntata finale. Attualmente, infatti, in Italia sta andando in onda la stagione numero 12, che risulta essere anche l'ultima. La puntata finale, dunque, sarebbe dovuta andare in onda a febbraio secondo la precedente programmazione.

Slitta la data dell'ultima puntata e spoiler sui prossimi episodi

Adesso che Il Segreto è stato spostato solo alla domenica, dando luogo quindi a solo due episodi settimanali, la data dell'ultimo appuntamento è slittata a poco prima dell'estate. Pertanto, la soap opera continuerà a tenere compagnia agli italiani per un altro po' di mesi. In merito alle anticipazioni, nei prossimi episodi vedremo che ci saranno nuovi colpi di scena per gli abitanti di Puente Viejo. Nel dettaglio, continuerà la lotta tra le due sorelle Marta e Rosa. Emilia, invece, metterà in pratica il suo piano contro Donna Francisca per portare Raimundo in una clinica specializzata. La Marchesa, invece, accoglierà il suo amante francese.