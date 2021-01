La settimana appena trascorsa per Rosalinda Cannavò non è stata affatto facile. La concorrente del Grande Fratello Vip dopo avere parlato con la sorella è venuta a conoscenza che il suo fidanzato Giuliano Condorelli da tempo non sente la sua famiglia. In occasione della 34^ puntata del reality show l'attrice siciliana ha avuto modo di incontrare il compagno. Sebbene Condorelli le abbia dato le chiavi di casa per cominciare una convivenza, la diretta interessata ha chiesto tempo.

Il confronto tra i due fidanzati

All'interno del reality show Rosalinda Cannavò ha avuto un percorso di crescita: la ragazza grazie al Grande Fratello Vip è riuscita a combattere alcuni suoi scheletri nell'armadio.

Ad esempio era entrata nella casa di Cinecittà con il suo nome d'arte ed uscirà con il suo vero nome. Ma non solo, ha fatto una riflessione sul rapporto con Giuliano Condorelli.

Durante la 34esima puntata del programma di Canale 5, Alfonso Signorini ha dato la possibilità all'attrice siciliana di vedere il suo fidanzato. Il giovane ha spiegato di non avere mai chiesto una pausa di riflessione a Rosalinda: "Surreale. Le clip mandate in onda mi hanno un po' scosso". Giuliano ha raccontato alla gieffina di essere sempre stato nell'ombra per riservatezza: "L'ho fatto per proteggerci". Condorelli ha anche riferito che aveva cercato di farlo capire a Cannavò attraverso il suo regalo di Natale.

Sebbene Rosalinda sia apparsa piuttosto perplessa alle parole del suo compagno, Giuliano ha deciso di consegnare alla gieffina le chiavi di casa sua.

L'intento di Condorelli è quello di intraprendere una convivenza una volta terminato il reality show. Sebbene Rosalinda sia rimasta spiazzata, la diretta interessata ha gelato il suo fidanzato: "Ti prego di aspettare, ho bisogno di un attimo di tempo". La 29enne ha spiegato di essere felice per il gesto del suo compagno, ma al tempo stesso vorrebbe un chiarimento lontano dai riflettori.

Il crollo della Cannavò

Al termine della diretta del Grande Fratello Vip i "vipponi" erano riuniti in giardino per scaricare la tensione della puntata. Ad un certo punto Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta si sono accorti che Rosalinda Cannavò era assente. Dopo averla trovata in lacrime nella sauna, i due gieffini hanno cercato di consolare la loro coinquilina.

Come un fiume in piena Rosalinda ha spiegato che Giuliano Condorelli le ha regalato le sue chiavi di casa. Cannavò però ha spiegato di avere già convissuto con il compagno e le cose non andarono affatto bene: "Dopo un mese me ne sono andata perché lui ha detto che non era più innamorato di me". Poco dopo l'attrice ha aggiunto: "Ho paura di rivivere quell'incubo". Nonostante le parole rassicuranti del duo Ruta-Zelletta, Rosalinda ha ammesso di stare talmente male da volere abbandonare il reality show per avere subito un chiarimento lontano dai riflettori.