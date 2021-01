Mercoledì 27 gennaio verrà trasmessa una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5. Stando alle anticipazioni da poco diffuse Agnese e Giuseppe verranno convocati al Paradiso. Vittorio per far in modo che la sarta torni al suo lavoro, proporrà al signor Amato di lavorare al grande magazzino come portiere notturno. L'uomo però non reagirà bene alla proposta del dottor Conti. La notizia della gravidanza di Clelia inizierà a diffondersi e per tale ragione Silvia e zia Ernesta saranno preoccupate. Vista la morte di Arturo Bergamini, Cosimo e Gabriella penseranno che la scelta migliore sia quella di rinviare la data delle nozze.

Nel frattempo Umberto approfitterà della situazione in casa Bergamini per rivedere i termini dell'accordo fatto con Arturo prima della sua morte. Cosimo si troverà così in forti difficoltà.

Vittorio convoca i coniugi Amato

Nel corso del settantatreesimo episodio Vittorio seguirà a pieno il consiglio della cognata: il dottor Conti convocherà in Atelier Agnese e Giuseppe. Il suo intento sarà quello di convincere la sarta a tornare a lavorare al Paradiso, la sua presenza è fondamentale per il successo dell'azienda. Vittorio durante l'incontro con i coniugi Amato chiederà a Giuseppe di far parte dello staff proponendogli di lavorare come portiere di notte al Paradiso. L'uomo però non reagirà affatto bene alla proposta del direttore. Nel frattempo la gravidanza della Calligaris verrà appresa da Federico, Stefania e pochi altri.

Nonostante ciò inizieranno immediatamente a diffondersi dei pettegolezzi. Queste strane voci sullo stato di Clelia preoccuperanno molto Silvia e di conseguenza anche Zia Ernesta, tale situazione potrebbe mettere, da un punto di vista legale, Luciano e la capocommessa in serie difficoltà.

Umberto vuole prendersi gioco di Cosimo Bergamini

Durante la puntata di mercoledì 27 gennaio 2021 Cosimo e Gabriella si troveranno a riflettere sulla situazione familiare di Bergamini.

Dopo la recentissima morte di Arturo i ragazzi prenderanno una sensata scelta: rinviare la data del matrimonio. Tale decisione potrebbe essere un punto a favore di Salvatore che, come si vedrà, cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua amata Gabriella. Intanto Umberto, essendo un uomo d'affari e senza scrupoli, approfitterà della situazione della famiglia Bergamini per cambiare le carte in tavola: l'uomo ribalterà i termini contrattuali stabiliti prima della morte di Arturo.

Cosimo quando verrà a conoscenza di questo ignobile gesto si troverà con le spalle al muro. Per sapere come andrà a finire basta seguire la puntata di mercoledì 27/01 alle ore 15:55 circa, su Rai 1.