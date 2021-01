Filippo Nardi è stato raggiunto dai conduttori del programma radiofonico Radio Radio, i quali gli hanno chiesto di rilasciare un'intervista. L'ex gieffino, uscito dal GF Vip a causa di una squalifica, ha sparato a zero contro il programma e contro Maria Teresa Ruta.

Nello specifico, ha detto di ritenere assolutamente ingiustificata la sua squalifica. Il protagonista, inoltre, ha accusato gli autori di aver montato ad hoc alcune scene e di aver fatto in modo di farlo passare per il carnefice. Inoltre, ha sbottato anche contro Maria Teresa accusandola di essere una grandissima ed abilissima giocatrice, per tale ragione, non si pente affatto di quello che le ha detto.

Filippo Nardi svela retroscena sugli autori del GF Vip

In queste ore è circolata in rete un'intervista rilasciata da Filippo Nardi a Radio Radio. Il conte è stato chiamato ad intervenire, soprattutto, sulla squalifica subita al GF Vip e su quanto accaduto con Maria Teresa Ruta. La conduttrice Giada Di Miceli ha chiesto al suo ospite di esporre il suo punto di vista in merito. Nardi ha detto: "Gli autori ci avevano messi sull'attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare". Proprio per tale ragione, Nardi ha ammesso che spesso si recava in confessionale per chiedere se fosse tutto ok. Gli autori del programma, però, non gli rispondevano e questo ha fatto presumere all'ex concorrente che non ci fosse nulla di sbagliato nel suo percorso.

Il giudizio su Maria Teresa Ruta

Successivamente ha spiegato di essere ancora convinto di non aver detto nulla di offensivo, in quanto si è semplicemente limitato a dire che la sua coinquilina avesse degli atteggiamenti borderline e da isterica. Per tale ragione, se potesse tornare indietro ripeterebbe esattamente le stesse cose. In seguito, il protagonista ha anche accusato gli autori del Reality Show di aver voluto ricamare sulla vicenda.

A tal proposito, ha detto: "Molte scene sono state montate dagli autori". Filippo, inoltre, ritiene che Maria Teresa non si sia mai offesa per le sue frasi perché, se così fosse stato, sarebbe andata in confessionale a parlarne e, invece, non è accaduto.

La replica del conte a Veronica Graf

Per tale ragione, Nardi ha la percezione che sia stata la produzione ad indurre Maria Teresa ad offendersi.

Nella parte conclusiva dell'intervista, poi, la conduttrice ha chiesto a Filippo di intervenire anche sulle dichiarazioni della sua presunta ex Veronica Graf. Quest'ultima ha dichiarato di essere stata costretta ad abortire da Filippo. Nardi, però, ha replicato dicendo di non aver mai avuto alcun flirt con la donna in questione, pertanto, si sarebbe inventata tutto.