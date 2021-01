Nel corso di un'intervista con Casa Chi, Sonia Lorenzini ha risposto alle domande del giornalista Gabriele Parpiglia e ha svelato aneddoti sul GF Vip e su Maria De Filippi. Nello specifico, tra le domande che hanno generato maggiore scalpore c'è stata, sicuramente, quella inerente alcuni episodi accaduti durante il collegamento della conduttrice con il Reality Show.

In molti hanno notato che la padrona di casa di Uomini e Donne avesse salutato quasi tutti i concorrenti della casa, tranne Sonia. Anche quest'ultima, però, non ha fatto nulla per salutare la presentatrice. Per tale motivo, sul web si era ipotizzato che potesse esserci qualche motivo celato dietro questa scelta.

Sonia, dunque, ha risposto a tale domanda chiarendo che era particolarmente in soggezione.

Perché Sonia e Maria non si sono salutate al GF Vip

Gabriele Parpiglia ha intervistato Sonia Lorenzini e le ha fatto delle domande inerenti il GF Vip e non solo. Il collaboratore di Alfonso Signorini ha chiesto alla ragazza per quale motivo Maria De Filippi e lei non si fossero salutate durante il collegamento della conduttrice con il programma. Ebbene, Sonia ha smentito ogni rumors su questo argomento dicendo: "Su di me è facile costruire dei castelli". In seguito, però, il giornalista ha detto che lui avrebbe salutato una persona che gli ha dato del lavoro, pertanto, è rimasto stupito del fatto che neppure Lorenzini avesse fatto nulla per interagire con la donna.

A tale concetto, Sonia ha risposto così: "Era un discorso mio di imbarazzo, di vergogna".

Un aneddoto avvenuto dietro le quinte di Uomini e Donne

Per avvalorare ulteriormente la sua tesi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato un aneddoto avvenuto dietro le quinte del talk show pomeridiano. Nello specifico, una volta doveva andare a colloquio da Maria De Filippi per parlare di alcune cose, tuttavia, colta dalla timidezza, si chiuse in un camerino per non incontrarla.

A tal proposito, ha detto: "Mi mette soggezione". Malgrado questo, però, Sonia ha ammesso di reputare Maria una donna estremamente intelligente e brava nel suo lavoro. Inoltre, Lorenzini ha anche detto di non credere che la conduttrice non l'avesse salutata per qualche motivo pregresso.

Lorenzini e i voti brasiliani

Molto probabilmente, si è solo distratta in quanto non ha salutato neppure Pierpaolo Pretelli.

Nel corso dell'intervista, poi, Sonia è anche tornata sulla questione dei voti brasiliani e ha dato la colpa a loro della sua eliminazione. A suo avviso, infatti, le fan di Dayane e Rosalinda hanno voluto farla fuori dalla casa di Cinecittà in quanto l'hanno reputata come un "pericolo" per il legame tra le due concorrenti.