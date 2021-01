Tra le tante cose che sono successe l'11 gennaio al GF Vip, c'è il video messaggio che Adua ha ricevuto da parte del fidanzato in occasione del loro anniversario. Gli spettatori del reality, non hanno potuto non notare la reazione poco calorosa che la siciliana ha avuto nel rivedere Giuliano dopo quasi quattro mesi. Al termine della puntata, poi, l'attrice ha evitato di commentare con Dayane il gesto della sua dolce metà, come se non le avesse fatto tanto piacere.

Gelo nella casa del GF Vip sulla relazione di Adua

Probabilmente Alfonso Signorini pensava di fare una bella sorpresa a Rosalinda quando le ha mostrato il filmato col quale Giuliano le faceva gli auguri per il loro anniversario.

La reazione che ha avuto la ragazza nel guardare le immagini amatoriali che il fidanzato ha realizzato soltanto per lei, è stata tutt'altro che gioiosa o emozionata.

La concorrente del GF Vip ha ribadito le tante incertezze che ha sul futuro della sua storia d'amore: anche nel corso della puntata dell'11 gennaio la siciliana ha ammesso di non essere sicura che Condorelli sia l'uomo giusto per lei, soprattutto dopo l'evoluzione che ha avuto in questi mesi nella casa.

Se durante la diretta si è sforzata di sorridere e ringraziare il compagno per il gesto che ha fatto per lei, è nella notte che Adua ha manifestato nuovi dubbi sul legame più che decennale con il conterraneo.

Le incertezze sentimentali della concorrente del GF Vip

Interpellata da Andrea Zelletta su quello che ha provato nel rivedere Giuliano dopo quasi quattro mesi di lontananza, Adua ha detto: "Io ho il dubbio che sia abitudine.

Io sono una certezza per lui. Non voglio avere un rapporto come tra fratello e sorella soltanto perché ci conosciamo da dieci anni".

Del Vesco, dunque, ha ribadito le tante perplessità che ha sul futuro quando ha aggiunto che il fatto di aver vissuto molti momenti difficili col compagno, non le dà l'automatica certezza che tra loro andrà sempre tutto a gonfie vele.

"Non sto dicendo che non sono innamorata, ma ho questi dubbi", ha concluso la siciliana nel ricordare che la scorsa estate ha deciso di tornare assieme allo storico fidanzato proprio perché c'era un forte sentimento da entrambe le parti.

Il pensiero dei fan del GF Vip: 'Adua non è più innamorata'

Dopo aver chiuso con poche parole il discorso che Zelletta aveva intavolato sulla sua storia d'amore, Adua ha dato un'altra risposto piuttosto strada in merito.

Quando Dayane le ha chiesto di parlare di Giuliano e di quello che era successo in puntata, la siciliana ha detto: "No dai, parliamo d'altro".

Questo atteggiamento freddo da parte di Del Vesco, ha fatto riflettere gli spettatori del GF Vip, che nelle ultime ore si sono esposti su Twitter per dire la loro opinione a riguardo.

"State forzando tutto, nascondendo ciò che è più che visibile: Rosalinda non è innamora di lui, fine", "Non capisco perché dice che è innamorata quando è palese che non lo è", "Più innamorata quando guarda Dayane", "Adua non è più innamorata di Giuliano ma lo è di Dayane, ancora fate finta di non capire?", "Non lo ama, la state costringendo beatificando lui. Lei si sente in colpa e gli vuole bene", "Basta pressarla, lei ama un'altra persona".

La maggior parte dei commenti che i fan del programma hanno scritto sui social network la sera dell'11 gennaio, concordano nell'affermare che l'attrice non proverebbe più un sentimento d'amore per il fidanzato. Non solo, secondo tanti la bella Rosalinda avrebbe perso la testa per l'amica Mello, la stessa con la quale vive un rapporto di alti e bassi da quattro mesi ma dalla quale non riesce mai veramente a distaccarsi.