Ritorna l'angolo dedicato al talk show di Canale 5 Uomini e Donne trono over, condotto da Maria De Filippi. Nella puntata che è andata in onda sul canale Mediaset, l'11 gennaio 2021, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto un ennesimo faccia a faccia per parlare della loro storia d'amore. Nei mesi precedenti, l'ex dama Ida aveva anche fatto recapitare a Guarnieri il suo anello di fidanzamento e tutti i loro malumori sono esplosi davanti al pubblico di Uomini e donne.

Uomini e Donne, puntata 11 gennaio 2021: litigio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nelle puntata andata in onda l'11 gennaio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e l'ex dama Ida Platano hanno avuto un brutto litigio e il loro intenso amore sembra un ricordo molto lontano.

I due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e quando si sono trovati faccia a faccia in studio si sono lasciati andare ad un duro scontro. La conduttrice Maria De Filippi si è ritrovata costretta a intervenire per placare gli animi e fermare il litigio in corso.

Talk show targato Mediaset di Maria De Filippi: Riccardo è molto arrabbiato

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne aveva già riconsegnato il suo anello all'ex fidanzato Riccardo e il suo messaggio è stato ben chiaro visto che non vuole più stare con lui e che la loro storia d'amore è definitivamente finita. Ma anche Riccardo Guarnieri ha voluto rispondere alle accuse che gli si sono state lanciate dalla sua ex fidanzata durante la puntata del giorno 11 gennaio 2021: "Finora hai saputo lanciare frecciatine sul social Instagram e hai sempre preteso coraggio, ma non me hai mai dimostrato.

Sono i**ato nero per come mi hai trattato, ti devi vergognare".

Ida risponde alle accuse del suo ex fidanzato

Durante la puntata di Uomini e Donne, Ida Platano ha voluto rispondere alle accuse dicendo che lui non ha mai voluto farsi una famiglia e che si è nutrito del suo amore. Inoltre, rivolgendosi all'uomo ha riferito: "Ti sei venuto a ripulire la faccia con me per entrare nel talk show, ti rovino".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Infine, Ida ha detto al suo ex amato che se vuole mandarlo a quel paese può farlo senza problemi senza usare social network e che si nutriva soltanto delle briciole che lui le dava. Lo studio di Canale 5 si è subito diviso in due e in molti hanno dato ragione alle lamentele della donna, mentre un'altra fetta del pubblico ha creduto a Riccardo. Riusciranno questi due grandi protagonisti del talk show targato Mediaset a ritrovare la giusta serenità per ricominciare insieme?

Per scoprire se Ida e Riccardo faranno pace, bisognerà attendere le prossime anticipazioni del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.