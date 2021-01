Tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip vi è sicuramente Stefania Orlando, uno dei personaggi candidati alla vittoria finale. In queste ore, sul web e sui social si sta parlando molto di Stefania non per qualche episodio in particolare avvenuto all'interno della casa più spiata d'Italia, bensì per un suo attacco del passato rivolto ad Alfonso Signorini, attuale padrone di casa del reality show. La conduttrice, infatti, non gradì alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista, come riportò sulle pagine del suo blog.

L'attacco di Stefania Orlando ad Alfonso Signorini che risale al 2015

Nel dettaglio, correva l'anno 2015 ed uno dei temi caldi era quello legato alle adozioni per le coppie gay, dopo le spiacevoli dichiarazioni rilasciate dalla coppia di stilisti Dolce e Gabbana.

In quell'occasione Stefania non perse occasioni per ribadire il suo punto di vista su un argomento così delicato e lanciò delle frecciatine anche ad Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio, che si erano detti contrari a questo tipo di adozioni.

"Signorini dichiara che la famiglia la intende con un padre e una madre, così come vuole la natura. E allora se dobbiamo seguire la natura, rinunciamo anche a tutto ciò che natura non ha creato, no?" scriveva Stefania sul suo blog.

E ancora la Orlando, in quell'occasione ammetteva di essere un po' dispiaciuta per le parole che erano state pronunciate sia da Alfonso Signorini che da Cristiano Malgioglio.

'Facile parlare' scriveva Stefania contro Signorini

"Li conosco e li rispetto, però penso che anche per loro così come per Dolce e Gabbana, sia molto facile parlare dall'alto della loro posizione privilegiata" scriveva Stefania.

Insomma una presa di posizione decisa quella di Stefania che nel 2015 non si fece problemi a criticare pubblicamente le dichiarazioni dell'attuale conduttore del Grande Fratello Vip, pur mantenendo la sua educazione e lo stile che la contraddistingue.

Uno scambio di opinioni che, sicuramente, Stefania e Alfonso avranno avuto modo di chiarire nel corso degli anni a seguire come testimonia anche il fatto che Signorini l'abbia voluta fortemente nel cast della quinta edizione di questo GF Vip, che continua a riscuotere un vasto successo su Canale 5.

Le parole dell'ex marito di Stefania Orlando da Barbara D'Urso

E, a proposito di Stefania, in queste ultime ore è tornato a parlare anche il suo ex marito Andrea Roncato. Intervistato in diretta televisiva a Live - Non è la D'Urso, l'attore ha svelato che il suo matrimonio con Stefania sarebbe finito per un tradimento da parte della conduttrice.

Roncato, infatti, ha ribadito più volte nel corso dell'intervista che Stefania aveva un altro uomo e che sarebbe andata via di casa per stare con questa persona mettendo così la parola "fine" al loro matrimonio.