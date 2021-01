Cecilia Capriotti continua ad essere uno dei personaggi rivelazione tra quelli entrati al "secondo giro" all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, la showgirl e attrice ha raccontato ai suoi compagni di gioco spesse volte le è capitato di dire delle bugie sul suo percorso di studi. In particolar modo, la Capriotti andrebbe raccontando in giro di essere laureata ma questa non è la realtà dei fatti.

Il racconto di Cecilia Capriotti al GF Vip: 'Fingo di essere laureata'

Nel dettaglio, Cecilia ha ammesso che quando le capita di partecipare a cene con persone importanti, non si fa problemi a mentire sugli studi fatti.

Una volta, ad esempio, a Monaco la Capriotti ha detto di essere laureata in giurisprudenza, ma in realtà non ha mai conseguito il diploma di laurea in legge così come ha fatto credere.

Poi ancora un'altra volta, sempre mentre si trovava in compagnia di persone di un certo livello, Cecilia ha fatto credere ai suoi interlocutori di essere in procinto di prendere la laurea in veterinaria, ma anche questa volta non era vero.

Le finte lauree di Cecilia: da giurisprudenza a veterinaria

Un'altra volta, invece, la Capriotti ha raccontato di aver finto di essere un'insegnante di letteratura: insomma Cecilia non si farebbe problemi a dire bugie sul suo percorso di studi e in particolar modo sulla laurea mai conseguita, come ha ammesso lei stessa in casa.

Ed è anche al racconto di questo aneddoti divertenti che Cecilia Capriotti sta conquistando il gradimento del pubblico che segue e commenta il GF Vip sul web e sui social.

Intanto, però, in queste ultime ore la showgirl si è ritrovata anche al centro dell'accesa discussione in casa che ha visti coinvolti Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due amici del cuore sono giunti ai "ferri corti" perché la Orlando non ha gradito le attenzioni del giovane influencer rivolte nei confronti della sua nemica Dayane Mello.

La confessione di Tommaso Zorzi a Cecilia Capriotti su Stefania Orlandi

Tommaso, però, ha rigettato al mittente le accuse di gelosia della Orlando, ribadendo a gran voce di poter fare quello che vuole all'interno della casa del Grande Fratello Vip, senza dover dare conto a nessuno. Successivamente poi, Tommaso ha raccontato a Cecilia che qualche giorno fa Stefania gli ha fatto una richiesta che lo avrebbe lasciato "senza parole".

Zorzi, infatti, ha svelato a Cecilia Capriotti che Stefania gli avrebbe chiesto di mettere in scena una finta lite all'interno della casa, così da poter smuovere un po' le dinamiche del gioco ed essere al centro dell'attenzione. Una versione dei fatti confermata anche dalla bella Cecilia che, a sua volta, ha ammesso che tale proposta sarebbe stata fatta da Stefania anche a lei.