Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip dove in queste ultime ore i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno scoperto che la finale non si terrà l'8 febbraio. Il primo indizio era stato dato da Samantha De Grenet, la quale ammise che non era da escludere un nuovo possibile prolungamento del reality show. Immediata la reazione di Tommaso che subito si recò in confessionale per chiedere spiegazioni ed effettivamente gli autori fecero sapere di non avere ancora la data ufficiale di messa in onda della finalissima. Sta di fatto che i Vipponi non l'hanno presa bene e si sono ribellati a questo ennesimo prolungamento.

I concorrenti non accettano un nuovo prolungamento del GF Vip 5

Il primo a dire "no" è stato Tommaso Zorzi, il quale ha ammesso a chiare lettere che lui non riuscirebbe ad andare oltre l'8 febbraio 2021, giorno in cui Alfonso Signorini aveva detto che ci sarebbe stata l'ultima puntata di questo GF Vip 5.

Nel momento in cui è uscito dal confessionale, senza aver ricevuto la data ufficiale della finale, Tommaso ha ammesso che la produzione del reality show non può agire in questo modo.

Tale visione è stata condivisa anche dalla sua amica Stefania Orlando che, proprio come Zorzi, ha chiesto maggiore chiarezza in merito alla questione dell'ennesimo prolungamento.

I Vipponi del GF Vip non vogliono andare oltre l'8 febbraio 2021

Sta di fatto, però, che tutti i concorrenti che sono in casa a partire dallo scorso mese di settembre hanno fatto sapere che non sarebbero andati oltre la data annunciata dell'8 febbraio 2021.

Durante la serata che hanno trascorso in Cucurio un po' di sere fa, i Vipponi hanno confermato la loro intenzione di non spingersi oltre.

Rosalinda Cannavò, ad esempio, ha detto che se questo GF Vip fosse stato ulteriormente prolungato, la produzione avrebbe corso seriamente il rischio di ritrovarsi da sola, senza più concorrenti perché la maggior parte di loro avrebbe detto no.

Ma come andrà a finire realmente la situazione? Al momento, Mediaset ha fatto sapere tramite un annuncio fatto su Publitalia, che la finalissima del reality show è prevista per la serata di venerdì 26 febbraio 2021 su Canale 5.

Tommy "Io l'8 febbraio esco, non un giorno di più"

Stefania "io esco entro l'8"

Zelletta "Non vado oltre l'8"

Mtr "UN altro prolungamento non lo accetto"

Rosalinda "dopo l'8 non vado"

Dayane "esco l'8"

Pier "Esco l'8,se non prima"

Un fan, fuori dal GF Vip, urla la data della finale: Pierpaolo spiazzato

I Vipponi, però, questo ancora non lo sanno (ufficialmente!) ma questo pomeriggio, un fan si è piazzato fuori la casa del GF Vip e ha urlato la nuova data ufficiale della finalissima.

In giardino erano presenti Pierpaolo, Giulia e Maria Teresa che hanno avuto modo di scoprire tutto. Particolarmente sorpresa la reazione di Pierpaolo, che è rimasto spiazzato dalla data del prolungamento.