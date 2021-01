Sabato 16 gennaio è andata in onda la prima puntata di Amici 20 in diretta: lo speciale, tuttavia, è proseguito anche dopo che Maria De Filippi ha dato la linea a Verissimo. Le anticipazioni che stanno circolando sul web informano i fan del talent-show che sia Arianna che Martina hanno vinto la sfida contro due aspiranti allieve. Ballerini e cantanti si sono esibiti davanti ai professori e tutti sono stati confermati nel ruolo di titolare del banco.

Doppia sfida dopo la diretta di Amici del 16 gennaio

Oggi, sabato 16 gennaio, è andata in onda una ricchissima puntata di Amici: la diretta che Maria De Filippi ha condotto, infatti, ha proposto al pubblico tanti temi, dalla gara di inediti alla polemica sul metodo di insegnamento di Alessandra Celentano.

Le due ore e mezza che il talent-show aveva a disposizione questo pomeriggio, però, non sono bastate per portare a termine tutti i compiti della settimana; per questo motivo, la puntata è andata avanti anche dopo aver dato la linea a Verissimo.

Sul web circolano le anticipazioni di quello che è successo nella breve registrazione odierna che sarà trasmessa su Canale 5 e Italia 1 a partire da lunedì 18 gennaio.

Nessuna eliminazione tra gli allievi di Amici

Chi ha assistito alla registrazione di Amici del 16 gennaio, racconta che due allieve della scuola hanno affrontato le sfide assegnate loro durante la settimana. La prima a confrontarsi con un talento esterno, è stata Arianna: la cantante si è battuta proponendo la sua versione di "La mia storia tra le dita" e "Sono solo parole", e grazie alla sua grinta è riuscita a vincere.

Lunedì, poi, sarà mostrata ai telespettatori la sfida che ha fortemente voluto Veronica Peparini: la professoressa di danza moderna, infatti, ha chiesto che Martina fosse messa a rischio da un faccia a faccia con un'altra ballerina di latino-americano.

Nonostante i timori della ragazza titolare del banco, il giudice esterno l'ha valutata migliore e per questo è potuta tornare al suo posto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nessun allievo della ventesima edizione, dunque, ha dovuto lasciare la scuola nella puntata cominciata il 16 gennaio in diretta e trasmessa anche lunedì 18 nel daytime del pomeriggio.

Emma e Alessandra tornano ad Amici come ospiti d'onore

Tra le altre cose che sono successe durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda lunedì 18 gennaio, spicca una seconda esibizione di Sangiovanni.

Il rapper ha proposto a Rudy Zerbi il brano che la scorsa settimana gli era costata la sospensione della maglia per un'incomprensione con gli addetti ai lavori. La prima diretta del talent-show del 2021, comunque, è stata ricca di momenti da ricordare. Il live si è aperto con la gara tra gli inediti di quasi tutti i cantanti della scuola: dopo essersi esibiti con un loro brano, i ragazzi hanno scoperto le preferenze del pubblico.

Sangiovanni è risultato il più votato (e vedrà pubblicato il suo pezzo due giorni prima rispetto agli altri), mentre Evandro e Arianna erano penultimo e ultima, per questo le loro canzoni non circoleranno per il momento sui siti di streaming. C'è stata una lunga polemica tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: le due hanno discusso per come la maestra di danza classica ha trattato sia Rosa che Elena D'Amario in sala prove (la professionista è stata cacciata dall'aula per aver difeso l'allieva in difficoltà).

Ospiti d'eccezione della puntata del 16 gennaio sono state Emma Marrone e Alessandra Amoroso: le storiche vincitrici del programma, infatti, sono tornate "a casa" per presentate in esclusiva il loro primo brano in duetto dal titolo "Pezzo di cuore".