Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, in onda su Rete 4 dal 18 al 24 gennaio, raccontano che Franzi non tollererà la gelosia di Steffen nei riguardi di Tim, così opterà per affrontare la situazione facendo una scelta difficile. Inoltre, Paul deciderà di organizzare una serata speciale per Michelle, mentre Natascha vorrà il divorzio da Michael e glielo farà sapere tramite un messaggio via web.

Paul organizzerà una cena speciale per Michelle

Gli spoiler della soap opera tedesca, relative alle puntate in onda in Italia nella settimana dal 18 al 24 gennaio, anticipano che Franzi ne avrà abbastanza dei continui litigi con Steffen a causa della forte gelosia che l'uomo prova nei confronti di Tim.

A fronte di ciò, la Krummbiegl deciderà di interrompere i rapporti col giovane e, allo stesso tempo, di non prendersi più cura del cavallo Nero. Tale scelta arrecherà parecchia sofferenza a Franzi ma, nonostante ciò, la donna rimarrà ferma sulle proprie posizioni.

Successivamente, Paul si sentirà meglio e sceglierà di organizzare un evento speciale dedicato a Michelle, ovvero una cena in suo onore dove tutto sembrerà filare liscio.

Steffen scoprirà che Franzi ha deciso di interrompere i rapporti con lui

Le puntate in onda sino al 24 gennaio di Tempesta d'amore evidenziano che Steffen verrà a conoscenza della decisione della Krummbiegl di interrompere i rapporti col lui. Questa notizia non scoraggerà affatto Baumgartner, che sarà più che mai intenzionato a far apparire Tim indegno agli occhi di Franzi, mettendo in piedi un piano diabolico.

Il fine ultimo del machiavellico piano di Steffen sarà di allontanare Franzi da Tim e riuscirà con semplicità a raggiungere il suo scopo.

Intanto, Alfons inizierà a credere di non essere più adatto per il suo lavoro e preferirà licenziarsi dalla posizione di capo portiere, anche se adattarsi alla vita da pensionato non sarà una passeggiata come credeva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Natascha vorrà il divorzio da Michael

Le trame della soap opera tedesca anticipano che Michael riceverà un messaggio via web da parte di Natascha che lo lascerà a bocca aperta. Schweitzer, difatti, gli scriverà di aver perso la testa per un altro uomo palesando la sua intenzione di voler divorziare. Successivamente, Bela sceglie, per il bene di entrambi, di lasciare libera Lucy.

Infine, Christoph viene a conoscenza che Karl è entrato nel suo hotel In Thailandia mentre lui non era presente e prima che lo stesso andasse a fuoco. A quel punto, Saalfeld sarà sempre più convinto che non si tratti affatto di una coincidenza, iniziando a sospettare che Karl c'entri qualcosa coi danni arrecati all'hotel di suo proprietà. Alla ricerca di nuove informazioni a riguardo, Christoph decide quindi di recarsi a Bangkok.