La festa che c'è stata ieri sera nella casa del GF Vip, non è stata divertente per tutti allo stesso modo. Dayane ha storto il naso quando si è accorta che la produzione stava proponendo soltanto un certo tipo di musica, pare quella richiesta da Tommaso prima dell'inizio della serata. La Mello si è scagliata contro gli autori perché asseconderebbero solo Zorzi dopo averlo visto stare male per i due prolungamenti che ha subito il reality.

La frase infelice della brasiliana del GF Vip su Zorzi

La musica che è stata mandata in diffusione nella casa del GF Vip, è il motivo per il quale una concorrente ha avuto uno sfogo sopra le righe durante la notte.

Come riportano alcuni blog di gossip, Dayane ha detto delle cose molto dure contro gli autori del reality dopo aver realizzato che le sue richieste per la festa di sabato non sarebbero state ascoltate.

Mentre a Cinecittà ci si divertiva, la Mello ha sbottato dicendo: "Gli mettono la musica che piace a lui soltanto perché ha problemi mentali e crisi d'ansia". Il "lui" al quale si riferiva la modella, è Tommaso, il compagno di reality sul quale ha aggiunto: "Adesso inizio pure io a fare la ribelle e la malata mentale, così vedono". La Mello sembrava una furia sia nei confronti di Zorzi che di chi lavora alla buona riuscita del programma di Canale 5.

Fan del GF Vip contro lo sfogo di Dayane

"Sono inca... perché è una serata dove mettono la musica solo per far felice lui, se ne fregano di noi", ha proseguito la brasiliana nello sfogo che i blog stanno riportando la mattina del 24 gennaio.

"Lui ha crisi d'ansia e problemi mentali, e noi qui come dei rinco... A me non va bene, è una festa e la musica dovrebbe essere per tutti", ha detto ancora Dayane criticando gli autori del GF Vip e le preferenze che farebbero nei confronti di Tommaso.

"Uno si sente male, gli altri sti c... Noi non ci divertiamo", ha concluso la Mello nella sua protesta a quello che è successo ieri sera nella casa più spiata d'Italia.

La modella, dunque, ha storto il naso per un motivo apparentemente futile: commentando la playlist della serata, la 31enne ha ribadito l'astio che prova per Zorzi, alimentato nelle ultime ore da un presunto atteggiamento protettivo degli addetti ai lavori nei suoi confronti.

Dayane e Zorzi protagonisti della quinta edizione del GF Vip

Le parole che ha usato l'altra sera Dayane hanno suscitato la furiosa reazione della maggior parte dei fan del GF Vip.

Soprattutto chi fa il tifo per Tommaso, si è esposto sui social network per chiedere che la Mello venga punita per aver associato il compagno di reality a un tema delicato come le malattie mentali, citate davanti alle telecamere solo per un futile motivo. Tra i telespettatori, inoltre, c'è chi chiede alla produzione del GF Vip di infliggere alla brasiliana il provvedimento più pesante del regolamento: l'espulsione immediata dal gioco per aver leso la sensibilità della gente dalla alla tv.

Ancora non si sa se gli addetti ai lavori prenderanno in considerazione la richiesta di molti sostenitori del programma di punire la protagonista della quinta edizione ma, se questo dovesse accadere, potrebbero esserci anche delle ripercussioni sul televoto della settimana.

Dayane, infatti, è in nomination con Rosalinda, Giulia e Stefania: la vippona che riceverà il maggior numero di preferenze, lunedì prossimo sarà eletta la prima finalista. Qualora gli autori dovessero decidere di stigmatizzare le recenti parole della Mello con un provvedimento di qualsiasi genere, potrebbero esserci delle conseguenze sul suo percorso di crescita tra le mura di Cinecittà.