Can Yaman è stato ospite in studio a C'è posta per te. L'attore turco, star indiscussa della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, ha fatto una sorpresa a una sua fan speciale che lo segue con tanto affetto in televisione. L'ospitata da De Filippi è stata un'occasione per Can anche per svelare degli aneddoti legati al suo passato e alla sua adolescenza che, fino a questo momento, non aveva mai raccontato al pubblico italiano. L'attore, infatti, ha parlato del suo rapporto speciale con le donne della sua vita, senza le quali ha ammesso che sarebbe una "nullità".

I ricordi di Can Yaman svelati a C'è posta per te

"Anch'io sono stato cresciuto da due nonne.

Mia madre e mio padre lavoravano. Per tre anni la mamma di mia madre mi ha fatto crescere" ha ammesso Can nello studio di C'è posta per te.

L'attore ha poi ricordato il periodo del liceo, in cui suo padre ebbe dei seri problemi dal punto di vista economico e sua madre ha dovuto occuparsi di tutto.

"Quando andavo al liceo, mio padre è andato in bancarotta. Mia madre si è occupata di tutto. Quindi è una storia che emoziona anche me, quando penso al mio passato", ha ammesso l'attore turco visibilmente emozionato in studio.

'Una nullità senza donne' ha ammesso Can dalla De Filippi

"Le donne sono importantissime. Sarei una nullità se non ci fossero le donne che sono state nelle mia vita" ha proseguito Can ricevendo un sonoro applauso da parte del pubblico di C'è posta per te.

E così, nello studio di C'è posta per te, Can Yaman ha messo in evidenza il lato tenero dei suo carattere che in queste ultime settimane ha mostrato anche sui social. L'attore turco, infatti, è il protagonista indiscusso del gossip di queste settimane, complice il suo flirt in corso con la conduttrice Diletta Leotta.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta tra dediche d'amore e critiche social

I due hanno trascorso delle giornate di grande passione insieme a Roma, come testimoniato da una serie di scatti apparsi sulle riviste di gossip. Nei giorni successivi, Can ha postato sul suo profilo Instagram un bel po' di dediche romantiche che sarebbero rivolte proprio alla sua nuova fiamma.

Tra le tante canzoni d'amore che l'attore di DayDreamer ha postato sui social c'è stata "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, uno dei tesi più belli e profondi che si possono dedicare alla propria dolce metà.

A proposito del suo flirt con Diletta, però, non sono mancate neppure le critiche da parte dei suoi sostenitori. In tanti, infatti, ipotizzano che si tratti di un amore da copertina, creato ad arte solo per stare al centro dell'attenzione. Can, però, non ci sta a queste accuse che gli vengono mosso e sui social, nei giorni scorsi, ha postato un messaggio forte e chiaro. "Sono solo fatti miei" ha scritto l'attore, mettendo così a tacere tutte le malelingue sul suo flirt con Diletta Leotta.