Sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi giunta alla 24^ edizione. Dando uno sguardo alle anticipazioni sul web, si viene a sapere che gli ospiti della prima puntata saranno l'amatissimo interprete di Doc-Nelle tue mani Luca Argentero e l'attrice Sabrina Ferilli, in questa occasione accompagnata dalla madre Ida.

C'è posta per te torna sabato 9 gennaio su Canale 5

L'attesa per gli appassionati di C'è posta per te sta per finire. Sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del programma di Maria De Filippi, giunto ormai alla sua 24^ edizione.

Il format, da ben 21 anni, cattura l'attenzione del pubblico da casa che si immedesima di volta in volta nelle varie storie raccontate con maestria dalla padrona di casa. Molte volte si tratta di storie difficili, ma non mancano mai anche racconti spensierati che portano un po' di allegria. Comunque sia, sono tutte vicende che portano il pubblico a riflettere sui rapporti umani.

Sabrina Ferilli e la mamma tra gli ospiti della prima puntata di C'è posta per te

C'è posta per te porta dunque a riflettere sull'importanza di fare gesti d'amore verso una persona cara, come ad esempio il perdonare e dare una seconda possibilità. In tutto ciò, non va dimenticata la capacità di Maria De Filippi di capire le ragioni che hanno portato una determinata storia a giungere a una rottura che pare insanabile, riuscendo molte volte a mediare tra le parti fino a giungere ad un lieto fine.

Non mancheranno nemmeno in questa nuova edizione le sorprese che qualcuno vuole fare al destinatario della posta. Nonostante tutti i problemi legati all'emergenza sanitaria, anche quest'anno giungeranno in studio personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che ospite della puntata del 9 gennaio sarà l'attrice Sabrina Ferilli che, per l'occasione, sarà accompagnata dalla mamma Ida.

C'è posta per te, anticipazioni 9 gennaio: in studio anche Luca Argentero

In attesa di scoprire in quale sorpresa saranno coinvolte Sabrina Ferilli e la madre, dando uno sguardo alle anticipazioni fornite da Witty Tv, si viene a sapere che sarà ospite della puntata anche l'affascinante attore Luca Argentero, reduce dal successo di Doc-Nelle tue mani.

Come sempre, a recapitare gli inviti ai destinatari della posta quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette gireranno in lungo e in largo l’Italia e l’estero.

Per tutte le novità riguardanti la nuova stagione, non resta che seguire la prima puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5 sabato 9 gennaio a partire dalle 21:20.