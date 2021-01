Salvo Veneziano è tornato a puntare il dito contro il conduttore del Grande Fratello Vip 5. Secondo il pizzaiolo siciliano, Alfonso Signorini avrebbe messo contro due fratelli. Ma non solo, in diretta nazionale avrebbe umiliato un ragazzino di vent'anni. Salvo dopo essere stato espulso dalla quarta edizione del GF Vip per avere pronunciato delle frasi sessiste e volgari ai danni di una sua coinquilina, sembra avere ancora il dente avvelenato verso il conduttore del programma.

Signorini bacchetta il fratello di Pierpaolo

Durante la 33^ puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha messo al corrente Pierpaolo Pretelli dell'ennesima intervista rilasciata da suo fratello.

Scendendo nel dettaglio, Giulio a Novella 2000 ha raccontato di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi. Inoltre, ha spiegato che la vicinanza alla modella italo-persiana potrebbe allontanarlo dalla finale.

Alle dichiarazioni di Giulio, Pierpaolo ha reagito in malo modo. Il gieffino ha invitato la sua famiglia a non andare in nessun salotto televisivo: "Mi state danneggiando". Per difendersi Giulio ha spiegato che le sue parole erano state travisate dai giornali. Tale affermazione, però, ha fatto infuriare Alfonso Signorini: "A me dà molto fastidio quello che stai dicendo". A detta del conduttore, i giornalisti non avrebbero bisogno di inventare le cose. Infine, Signorini ha concluso: "Non venire qui a raccontare balle".

L'attacco di Veneziano

Tramite una stories di Instagram Salvo Veneziano ha commentato quanto accaduto nella 33^ puntata del Grande Fratello Vip. Senza peli sulla lingua il pizzaiolo siciliano ha chiosato: "Dovremmo ricordare ad Alfonso Signorini che ha umiliato e mortificato un ragazzino di 20 anni in diretta nazionale". Il diretto interessato si è detto disgustato per quello che è andato in onda.

Salvo se fosse stato dalla parte di Pierpaolo Pretelli, avrebbe abbandonato immediatamente la casa di Cinecittà. Dopo avere espresso la sua solidarietà alla famiglia Pretelli, Veneziano ha chiosato: "Vergognoso mettere due fratelli contro".

Ma non è tutto, perché il siciliano ha puntato il dito contro Signorini anche per avere imitato Maria Teresa Ruta per il crollo emotivo avuto durante la settimana.

Secondo l'ex gieffino, la scena è stata imbarazzante.

Barbara d'Urso contro Pierpaolo

Chi invece sembra avercela con Pierpaolo Pretelli è Barbara d'Urso. La conduttrice campana nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 ha ammesso di non essere d'accordo sulla richiesta dell'ex velino di non mandare i suoi familiari nei vari salotti televisivi targati Mediaset: "Signorini non ha implorato Pierpaolo di fare il Grande Fratello Vip. Quindi è lì, felice di esserci. Quindi ti comporti come un altro".

A detta della conduttrice, Pierpaolo è andato spesso come opinionista nei suoi talk. Dunque, non può impedire a suo fratello Giulio di fare lo stesso percorso. Infine, d'Urso ha sostenuto che Pierpaolo non può comportarsi in quel modo con Giulio Pretelli.