Ieri sera, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, c'è stato spazio per un confronto tra Giacomo Urtis e i suoi genitori. Il chirurgo ha spiegato che per la sua famiglia non è stato facile accettare la sua omosessualità, in particolar modo per suo padre con il quale ha avuto un rapporto conflittuale in passato. Una versione dei fatti confermata in diretta televisiva anche dal papà stesso di Giacomo e tale questione, nelle ultime ore, è stata motivo di dibattito anche all'interno della casa con le parole di Samantha De Grenet che non sono passate inosservate.

Le dichiarazioni di Samantha De Grenet in difesa del padre di Giacomo Urtis intervenuto al GF Vip

Nel dettaglio, Samantha ha commentato quello che è accaduto ieri sera durante la puntata serale del GF Vip e in merito al confronto che c'è stato tra Giacomo e suo padre, la showgirl ha ammesso di poter comprendere il discorso che è stato fatto dall'uomo, tenendo conto anche della sua età avanzata.

Pur precisando che un genitore, di fronte alla felicità di un figlio, non osa mai schierarsi contro la De Grenet si è poi lasciata andare ad una serie di dichiarazioni che non sono passate inosservate su un argomento così delicato come quello dell'omosessualità e dell'accettazione da parte dei genitori nei confronti dei figli.

La De Grenet parla di 'famiglia regolare' a proposito di Giacomo Urtis

"Se uno potesse scegliere, un uomo di quell'epoca là, è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare con una famiglia regolare, senza problemi", ha dichiarato la De Grenet.

E così, con queste parole la De Grenet ha ammesso di condividere il pensiero che è stato espresso in serata dal papà di Giacomo, che più volte ha ribadito di aver fatto molta fatica ad accettare l'orientamento sessuale di suo figlio.

Cosa succederà a questo punto? C'è da scommettere che le parole di Samantha non passeranno inosservate e potrebbero essere oggetto di confronto e dibattito nella casa del Grande Fratello Vip assieme agli altri concorrenti di questa seguitissima edizione.

Lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al GF Vip

Intanto, sempre nel corso della puntata serale di ieri sera, la De Grenet ha dovuto fare i conti con gli attacchi da parte di Antonella Elia.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

L'opinionista è entrata nella casa più spiata d'Italia per un confronto serrato con la showgirl e ha usato parole decisamente forti e a tratti anche offensive.

La Elia, ad esempio, ha rinfacciato a Samantha di essere ingrassata e tali affermazioni al termine della diretta del Reality Show, hanno fatto scoppiare in lacrime la De Grenet, la quale ha ammesso che l'opinionista è andata a toccare una sua vecchia ferita.