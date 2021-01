Nell’avvincente soap opera italiana Il Paradiso delle Signore in onda sull’ammiraglia Rai tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, continuano a non mancare i colpi di scena. Anche le trame del nuovo anno in effetti stanno regalando tante sorprese. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori seguiranno l’11 gennaio, dicono che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) crederà che le cose sarebbero andate diversamente tra lui e la sua ex fidanzata Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), se la stilista avesse ricevuto la sua lettera nascosta da sua madre Agnese.

Ad ogni modo il proprietario della caffetteria sarà deciso a non rinunciare a riavere al proprio fianco la donna che non ha smesso di amare, nonostante la stessa sarà in procinto di sposarsi con Cosimo Bergamini.

Arturo Bergamini invece non si lascerà prendere per il naso da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), poiché si accorgerà subito delle cattive intenzioni del commendatore quando inizieranno la loro collaborazione.

Il Paradiso delle signore, spoiler dell’11 gennaio: Salvatore vuole tornare con Gabriella

Nella sessantunesima puntata della serie tv in programmazione su Rai 1 lunedì 11 gennaio dalle ore 15:55, Salvatore sarà convinto che tra lui e Gabriella sarebbe potuto tornare il sereno se la missiva che le aveva scritto fosse arrivata a destinazione. Nonostante ciò il figlio di Agnese in cuor suo spererà di poter riconquistare la sua ex fidanzata, anche se i suoi amici/soci Marcello e Laura vedendo la situazione dall’esterno cercheranno di fargli aprire gli occhi.

Nel contempo Beatrice (Caterina Bertone) per merito del cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) inizierà a lavorare al paradiso in qualità di assistente di Luciano (Giorgio Lupano), e a frequentare i corsi di scuola serale di ragioneria come studentessa per conseguire il diploma.

Arturo Bergamini non si lascia ingannare da Umberto, Adelaide turbata a causa del cognato

Successivamente Arturo Bergamini non si lascerà ingannare da Umberto, poiché si renderà subito conto del doppio gioco del commendatore. L’astuta contessa Adelaide (Vanessa Gravina) invece riceverà una confidenza che la turberà ancora di più: in particolare quest’ultima cercherà di fermare il cognato dal desistere di mettersi in affari con il padre di Cosimo e purtroppo i suoi sforzi non serviranno a nulla.

Infine Gabriella sembrerà determinata a chiudere con il passato una volta per tutte, ma Salvatore non mollerà visto che vorrà tornare tra le braccia della talentuosa stilista pur sapendo che a breve convolerà a nozze.