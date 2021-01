Martedì 5 dicembre 2021 i fan potranno assistere a un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore 5. Gli spoiler confermano che sarà un appuntamento caratterizzato da numerosi imprevisti per i protagonisti del grande magazzino milanese. Infatti, Gabriella comunicherà il suo matrimonio a Laura e la incaricherà di realizzare la torta nuziale. La contessa Adelaide continuerà ad essere convinta che "la vicinanza" tra Vittorio e Beatrice sia totalmente inadeguata. Rossi dirà anche a Salvatore delle nozze con Cosimo ma nel frattempo Rocco troverà la missiva che il cugino aveva scritto per la stilista e che lei però non ha mai letto.

Gabriella chiede a Laura di preparare la torta per il matrimonio

Gabriella annuncerà a Laura la data delle nozze con Cosimo Bergamini. Rossi darà un prezioso compito alla carissima amica: realizzare la torta nuziale. Laura sarà molto grata e farà di tutto per soddisfare ogni desiderio della futura sposa. Nel frattempo tra Clelia e Beatrice starà per nascere una profonda amicizia. Le due donne saranno accomunate da un passato molto doloroso: entrambe sono rimaste vedove molto giovani. Beatrice e la capocommessa chiacchiereranno molto sul loro passato e si confronteranno in maniera molto sincera e amichevole. Intanto Umberto verrà a sapere che il figlio non ha rifiutato il regalo che il commendatore ha comprato per lui per Natale. Guarnieri sarà convinto che Federico, nonostante non lo faccia trasparire, abbia apprezzato il gesto del padre.

Rocco trova la lettera di Salvatore

Adelaide continuerà ad essere convinta che il rapporto tra Beatrice e Vittorio sia completamente inappropriato. Alla contessa non farà affatto piacere che la vedova Conti si sia in qualche modo trasferita a casa del cognato. Nel frattempo all'interno del magazzino del Paradiso continueranno ad accadere movimenti molto strani.

Infatti, circolerà la voce della presenza di un fantasma e tutto ciò creerà molta tensione tra i dipendenti del grande magazzino. Nel frattempo Rossi riferirà a Salvatore che si sposerà con Cosimo molto presto. Salvo rimarrà un pò senza parole alla rivelazione della sua ex fidanzata. Nonostante le cose tra il proprietario della Caffetteria e la stilista non siano andate come sperato, per Salvo rimarrà un piccolo spazio nel suo cuore per Gabriella.

Successivamente Rocco, girovagando per casa Amato, troverà la lettera che Salvatore aveva scritto per Gabriella e che la stilista non ha mai letto in quanto non le è stata mai recapitata.

Per conoscere come si evolverà la puntata, basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai nel giorno della messa in onda dell'episodio., il 5 gennaio.